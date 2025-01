Le indicazioni del cielo astrologico per questa domenica: l’amore incoraggia l’Ariete, il Cancro e il Leone, soprattutto con questa Luna in Pesci che durerà ancora per tutta la giornata fino a stasera. Il Toro non deve avere rimpianti, poiché ciò che si è chiuso andava chiuso. Vediamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 gennaio 2025/ La Bilancia si rimette in gioco, il Sagittario vuol stare solo

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 gennaio 2025: che giornata sarà? Tutto dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: non essere troppo pressante con chi ti circonda, perché quando vuoi realizzare qualcosa diventi un po’ asfissiante e questo non è accettato da tutti. In amore, se provi qualcosa di bello per qualcuno, i prossimi mesi saranno importanti.

Oroscopo Paolo Fox di domani 4 gennaio 2025/ Rinascita dell'Acquario e dello Scorpione, verso un anno top

TORO: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani un incoraggiamento per coloro che stanno uscendo da condizioni difficili, perché tutto ciò che è stato perso nel 2024 non merita più attenzione: evidentemente era già “guasto” dalle fondamenta. Il 2025 invece porterà qualcosa di solido e sarà favorevole, così come la Luna, domani.

GEMELLI: il cielo premia più il lavoro dell’amore. In questa fase, i nativi del segno non sono molto propensi a “fissare date” in amore. Ci saranno tempi migliori, da febbraio in poi, mentre adesso la professione è centrale.

CANCRO: la Luna favorevole rivela una bella atmosfera e circostanze fortunate. Chi ha vissuto qualche difficoltà nei sentimenti può adesso fare progetti importanti che possono essere realizzati da giugno in poi.

Oroscopo Paolo Fox di domani 4 gennaio 2025/ Il Toro non abbia rimpianti, i Gemelli amano con riserva

LEONE: la Luna in Acquario è stata pesante, mentre adesso il weekend ti regala più tranquillità e anche belle emozioni del cuore. Per i single: gennaio è il mese degli incontri, febbraio delle conferme, assicura l’Oroscopo Paolo Fox di domani 5 gennaio 2025.

VERGINE: la Luna opposta mette in evidenza la tua sensazione di spaesamento. Tuttavia il 2025 segnerà un nuovo inizio: una fase della tua vita si è conclusa ed è ora di cominciarne una nuova, anche per ciò che riguarda le emozioni. Potrebbero esserci nuovi amori e, nelle coppie, serve una rivalutazione del rapporto.