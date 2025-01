Una panoramica sul primo sabato dell’anno, in cui possiamo vedere i primi cambiamenti. La Luna domani sarà in Pesci e ci resterà per tutto il weekend. Questo vuol dire una buona fortuna per il Cancro, mentre il Leone potrebbe discutere animatamente. Con Venere in Pesci, i Gemelli e la Vergine sono poco interessati all’amore. Vediamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 4 gennaio 2025: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: quando l’Ariete ha in mente di fare qualcosa, non molla e, al momento giusto, fa la scelta giusta e vince. Tuttavia non è facile star dietro a tutte le cose da fare, inoltre dall’8 di gennaio dovrai far fronte a questioni economiche da sistemare: non preoccuparti perché sarai sostenuto dalle stelle.

TORO: un cielo potente e questo sarà un anno di forza. Dimentica ciò che hai perduto nel 2024, perché non valeva la pena di essere mantenuto o protratto. Nuove collaborazioni e associazioni positive in vista.

GEMELLI: nuove relazioni? Sì, ma con calma, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 4 gennaio 2025. Soprattutto per i single, gennaio è un mese un po’ dubbioso e forse non vorranno legarsi troppo stretti da subito. Anche chi sta pensando a matrimonio o convivenza preferirà attendere questa primavera per parlarne.

CANCRO: un po’ di stanchezza si è fatta sentire in questi ultimi giorni, ma domani va molto meglio: la Luna in Pesci può portare fortuna e un’occasione che arriva all’improvviso.

LEONE: un weekend un po’ turbolento se hai deciso di “parlare fuori dai denti”. Alcuni nativi del segno hanno deciso di chiudere rapporti bruscamente con persone che ritenevano non meritevoli di essere frequentate: va bene così.

VERGINE: conserva la tua energia perché ti servirà, in quanto dall’8 al 28 gennaio ti tufferai a capofitto nel lavoro e farai il punto della situazione per capire bene come proseguire. L”amore in questa fase è in secondo piano.