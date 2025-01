I Pesci sono i vincitori di questa tornata con Luna e Venere nel segno. Relazioni più vive e soddisfacenti, anche se il lavoro non è ancora al top. L’Acquario fa sul serio in amore e il Capricorno non dev’essere frenato dal suo realismo. Scopriamo le previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 gennaio 2025: la domenica dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: con Giove che ti sostiene sei più coraggioso e questo ti consente di impegnarti in nuove sfide lavorative. Finanze da rivedere dall’8 al 28 con Mercurio in opposizione: conti da sistemare.

Oroscopo Paolo Fox di domani 4 gennaio 2025/ Rinascita dell'Acquario e dello Scorpione, verso un anno top

SCORPIONE: amore al top. Se c’è qualcuno che ti piace, non esitare a incontrarlo, perché le stelle ti premiano. Con capacità e determinazione potrai andare lontano!

SAGITTARIO: la Luna fiacca un po’ e potresti scontrarti con gli altri. Forse preferirai stare un po’ per i fatti tuoi: cautela in amore, avverte l’Oroscopo Paolo Fox di domani 5 gennaio 2025.

Oroscopo Paolo Fox di domani 4 gennaio 2025/ Il Toro non abbia rimpianti, i Gemelli amano con riserva

CAPRICORNO: Luna e Venere favorevoli domani rendono la giornata stimolante e, se sei single, guardati attorno. Sei un realista, non un ottimista tout court, ma questo non dev’essere un impedimento per ciò che vuoi realizzare.

ACQUARIO: con la persona giusta stai pensando addirittura a convivere o sposarti oppure semplicemente a vivere appieno una bella storia d’amore. Il cielo supporta le nuove conoscenze.

PESCI: Stando all’Oroscopo Paolo Fox di domani con Venere nel segno l’amore è più semplice perché meno polemico. Inoltre hai più chiarezza nel cuore. Per chi lavora da libero professionista, non c’è da temere, perché l’anno non è iniziato con troppa enfasi, ma le soluzioni sono in arrivo. Dall’8 al 28 gennaio ci sono nuove occasioni che riguardano il denaro.

Oroscopo Paolo Fox di domani 3 gennaio 2025/ Venere in Pesci e l'amore è hot, mentre il Sagittario...