C’è tensione nel cielo di Ariete, Cancro e Vergine, ma si tratta di normale amministrazione per segni che stanno ripartendo da zero o sono alle prese con nuove attività. Gemelli e Leone sono attaccati da personaggi fastidiosi da allontanare. Di seguito, i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 ottobre 2024: le previsioni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: Marte in opposizione rappresenta anche il risparmio, dal punto di vista di un’attività lavorativa ma anche di energia. C’è una forza maggiore rispetto ad oggi e domenica sarà un giorno rivelatore.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 ottobre 2024/ Una Luna passionale che non coinvolge Acquario e Sagittario

TORO: ottobre è un mese in cui il lavoro è in primo piano, con Venere opposta. È probabile che sia tu stesso a mettere un freno, a non accogliere una persona oppure devi capire se un rapporto è solido o meno.

GEMELLI: sei fuori dai guai di agosto, mese che ha portato parecchio scompiglio nella tua vita, ma adesso non devi più avere rapporti con coloro che ti provocano e ti fanno arrabbiare.

Oroscopo Paolo Fox di domani 4 settembre 2024/ L'amore è il punto di forza del Cancro, mentre il Toro...

CANCRO: l’aria è molto tesa e devi studiare nuovi progetti: non esitare perché il cielo ti sostiene e il futuro è con te. L’amore è il punto di forza di questo periodo.

LEONE: nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 5 ottobre 2024 sarai un po’ agitato, perché è possibile che tu che sei sempre al centro dell’attenzione abbia attirato quella di persone ambigue. Stai attento quindi agli attacchi dall’esterno. Sei partito con un 2024 un po’ zoppicante che adesso dev’essere messo in riga.

VERGINE: se hai da poco cominciato una nuova attività, è normale che ci siano delle tensioni in atto. Questa è una settimana che termina in modo affaticato.

Oroscopo Paolo Fox di domani 4 settembre 2024/ Sessualità al top per lo Scorpione e la Bilancia vince