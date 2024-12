Amore in grande spolvero per Bilancia e Sagittario che beneficeranno, tra poche ore, dell’ingresso di Venere in Acquario. Quest’ultimo è tra i segni favoriti di domani, perché vede anche la Luna nel segno. Scopriamo tutte le novità per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 dicembre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: ci sono Mercurio, Sole e, da sabato, anche Venere favorevoli. Sei pronto per una nuova ripartenza favorevole in tutti gli ambiti della tua vita. C’è anche un aumento di stima verso di te e ci sono nuove iniziative molto importanti entro febbraio.

SCORPIONE: il cielo oggi ti chiede di essere attento a tutto. Marte opposto potrebbe causare intoppi, discussioni e tensione in generale. Anche dal punto di vista fisico.

SAGITTARIO: senti il bisogno di voler stare vicino alle persone che ti vogliono bene ma di lasciare andare chi è stato critico con te e che ti hanno giudicato. I sentimenti, da sabato, possono riservare sorprese molto positive.

CAPRICORNO: ci sono dei nuovi step in avanti dal punto di vista professionale e aiuti da chi è influente e può aiutarti ad avanzare nella tua carriera. È difficile fare passi falsi in questa fase, ma il tuo fisico è provato, forse perché hai la mania del controllo.

ACQUARIO: da sabato Venere entrerà nel tuo spazio zodiacale. Tante le opportunità per fare incontri speciali e anche per crescere dal punto di vista lavorativo ed economico, prevede l’Oroscopo Paolo Fox di domani 6 dicembre 2024. .

PESCI: il cielo è più riflessivo che attivo. La tua creatività, le tue capacità comunicative non sono oscurate, tuttavia a volte cadi in una strana malinconia che è meglio allontanare

