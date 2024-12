È in arrivo una bellissima Venere per l’Acquario che domani ha anche la Luna nel segno. Più difficile la situazione sentimentale per Scorpione e Sagittario, mentre i Pesci non devono rivangare il passato. Di seguito, i dettagli per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 dicembre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Venere ti riempie il cuore e da sabato ti indicherà la via dell’amore. Naturalmente dipende molto dalle tue scelte e da quanta voglia hai di metterti in gioco. Lavoro favorito da queste stelle.

Oroscopo Paolo Fox di domani 4 dicembre 2024/ Giornate di attesa per Gemelli e Cancro, mentre il Leone...

SCORPIONE: dal punto di vista lavorativo puoi sistemare molte cose. In amore invece ci sono delle difficoltà per le relazioni che hanno avuto problemi negli ultimi mesi.

SAGITTARIO: Giove di recente ti ha dato del filo da torcere, perché pensi che alcune persone siano state ingiuste con te. In realtà, è dall’estate 2024 che hai dovuto far fronte a questioni complicate. Presto l’amore tornerà in auge.

Oroscopo Paolo Fox di domani 4 dicembre 2024/ Verso un 2025 migliore per Capricorno e Pesci, ora si attende

CAPRICORNO: sei molto determinato e Venere ancora nel tuo segno ti ha dato un nuovo punto di vista su come vivere i sentimenti e l’amicizia: sei tu a guidare i giochi, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 5 dicembre 2024.

ACQUARIO: Luna nel segno e sei molto elettrico, con anche Marte opposto che ti rende ribelle al lavoro. Addirittura potresti avere una sensazione di rifiuto. Venere nel segno dal 7 favorirà le relazioni nate per caso o per gioco.

PESCI: prova a trovare persone nuove con cui relazionarti, perché non serve a nulla cercare di rimettere insieme i cocci di storie o rapporti che non funzionano più. Natale e Capodanno avranno una bella Luna a tuo favore e, per la fine del 2024, cerca di attorniarti da persone che ti danno affetto ed evita di polemizzare.

Oroscopo Paolo Fox di domani 3 dicembre 2024/ La Luna favorisce il Capricorno, i Pesci sono sulla graticola