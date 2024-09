Nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 6 settembre 2024, si segnala qualche tensione portata da questa Luna in Bilancia per i segni di terra e di fuoco: l’Ariete litiga, il Leone è criticato e la Vergine discute in famiglia. I Gemelli sono invece in grande ripresa. Scopriamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 6 settembre 2024: le previsioni per la prima metà dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: ci sono un po’ di battibecchi. Solitamente non hai peli sulla lingua e questo può essere una qualità oppure un difetto, perché può capitare che nell’essere troppo diretti si può ferire qualcuno. Venere in opposizione ti chiede più trasparenza in amore e anche in famiglia.

TORO: potresti avere esaurito le energie per aver dato troppo agli altri e, in qualche caso, senza aver ricevuto nulla in cambio. Adesso devi capire che anche tu hai bisogno di qualche sostegno in più. In amore c’è bisogno di maggiore stabilità.

GEMELLI: Con Giove nel tuo spazio zodiacale e Venere positiva sei molto creativo. Il momento è favorevole per chi vuole tornare in pista ma, allo stesso tempo, può essere difficile per chi teme di commettere errori, avverte l’Oroscopo Paolo Fox di domani 6 settembre 2024.

CANCRO: Marte ti rende incisivo e determinato. Tu sei sempre molto disponibile, ma ci sono occasioni in cui è importante saper dire di no e adesso hai la forza per farlo. Potrebbe esserci qualche diatriba in ambito familiare.

LEONE: sii chiaro e diretto se ci sono cose che non vanno e non rimandare niente. Ci sono tanti “nemici” che fanno le pulci al tuo operato, tuttavia tu le critiche non sai cosa siano, per fortuna. Amore al top.

VERGINE: ci sono delle tensioni nei rapporti genitori/figli oppure sei preoccupato per i cambiamenti in atto in questa fase, perché i nuovi progetti non sono sempre semplici da gestire. Ad ogni modo il futuro per i tuoi piani è ottimo..