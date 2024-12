Nulla ferma il Leone, ma anche l’Ariete è super incentivato da queste stelle. La Vergine è in una situazione non congeniale, in cui non può programmare nulla. Scopriamo le previsioni per la prima merà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 8 dicembre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: è un oroscopo notevole, con Marte, Mercurio, Sole e Venere in bell’aspetto. Sei molto stimolato, ma questo significa anche più impegni. Scelte di grande importanza.

TORO: i questo periodo vuoi apparire al meglio. Il tuo segno è governato da Venere, che oltre a essere il pianeta dell’amore è anche quello della bellezza. Sei affascinante e arrivano molti complimenti. Nei sentimenti sei alla ricerca di una prova d’amore.

GEMELLI: Mercurio opposto ti fa sentire stando e confuso. Gennaio sarà il mese che ti libererà dal giogo delle stelle. Si recupera bene in amore! I single si diano da fare, sprona l’Oroscopo Paolo Fox di domani 8 dicembre 2024.

CANCRO: domani la Luna sarà molto favorevole e in buon aspetto con gli altri pianeti del tuo segno. Gennaio sarà molto positivo! Per ora goditi questo weekend con l’amore e se non c’è, puoi cercarlo.

LEONE: con Giove, Sole e Mercurio favorevoli, sei fortissimo e più cercano di affossarti, più tu risplendi! Fai solo attenzione al fisico, perché sei molto stressato

VERGINE: da giugno 2024 hai rivisto diverse relazioni e hai provato a riorganizzare la tua vita. Sei un amante dell’ordine e, visto che gli opposti si attraggono, sei attratto da persone che sono l’esatto contrario, con tutte le conseguenze del caso. Navighi a vista: cosa molto ostica per te, ma questa è la situazione.

