Secondo l’Oroscopo Paolo Fox oggi è il grande giorno di Venere che inizia il suo nuovo transito in Acquario. Il segno potrà incontrare l’amore e migliorare anche sul lavoro, così come la Bilancia che non ha nemmeno più Marte opposto. Bella la Luna per i Pesci. Vediamo la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 7 dicembre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: è un oroscopo molto favorevole ai sentimenti con Venere molto bella e Marte non più opposto. Sei molto fascinoso e non devi ascoltare le malelingue. Stelle che ti consentiranno anche di rappacificarti in futuro, se ci sono stati problemi.

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 dicembre 2024/ L'Ariete è ambizioso e il Leone è furioso

SCORPIONE: Marte è opposto, per cui ti senti più stanco del solito e tutto diventa più difficile da affrontare, mentre alcune cose ti innervosiscono. Respingi le istigazioni. Nei sentimenti stai verificando un rapporto.

SAGITTARIO: Venere da domani comincerà a transitare in Acquario e per te significherà una grande passione. Da giugno 2024 ci sono stati sconquassi nella tua vita, ma lentamente recuperi il giusto equilibrio e la voglia di metterti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 dicembre 2024/ La Bilancia può ripartire e i Pesci sono malinconici

CAPRICORNO: grande intraprendenza e l’amore è più interessante. Marte non è più opposto e puoi rigenerarti anche fisicamente.

ACQUARIO: ti senti ribelle e il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox di domani 7 dicembre 2024 è di mettere in pratica l’autocontrollo. Attenzione a non spendere troppo e alle proprietà. Domani Venere entrerà nel segno e sarà la rinascita dell’amore.

PESCI: Luna nel segno, ma è domenica che avrai una combinazione favorevole alle comunicazioni e per chiarire qualcosa. Buone notizie in arrivo.