Il pianeta Venere è protagonista del weekend con l’Acquario che lo accoglie e non può più nascondersi in amore. Belle anche le stelle di Bilancia e Sagittario per i sentimenti. Luna in Pesci. Di seguito, i dettagli per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 8 dicembre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Venere ha cominciato un bel transito che influisce positivamente su molti aspetti. Il passato non sarà più un problema e sul lavoro potrai ripartire alla grande, dopo un periodo di stop.

SCORPIONE: la Luna in bell’aspetto ti offre una domenica in cui puoi recuperare e stare bene. Marte ha un transito un po’ complesso se hai relazioni con Toro e Acquario, tuttavia con la giusta calma vai avanti bene, assicura l’Oroscopo Paolo Fox di domani 8 dicembre 2024.

SAGITTARIO: sei pronto a fare nuove scoperte, soprattutto in amore e cerchi qualcosa di diverso con persone nuove. Giove in opposizione ti tiene un po’ sulla graticola soprattutto per quanto riguarda i soldi. In amore evita di sollevare inutili diatribe.

CAPRICORNO: se c’è qualcuno che ti piace e ricambia i tuoi senti8menti, sfrutta la giornata di domani per farti vedere. Natale e Capodanno saranno favoriti dalle stelle! Il lavoro è baciato da buone idee.

ACQUARIO: Venere nel segno non ti lascia scampo ! L’amore ti cerca e devi farci i conti. Chi è single può vivere emozioni importanti e le coppie tornano a sorridere.

PESCI: bella questa Luna che può servirti a chiarire tanto cose. In amore avvicina chi ti piace e stai solo attento ai soldi.