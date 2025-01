L’Acquario subisce la spossatezza dovuta alla Luna ceh però non rovina un cielo comunque molto forte. Grande ripresa in amore per i Pesci che hanno vissuto momenti difficili, ma domani è Mercurio protagonista per il successo: Scorpione e Capricorno i più favoriti. Vediamo i dettagli per l’ultima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 8 gennaio 2025: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: sei un po’ stanco fisicamente e la Luna opposta negli ultimi giorni ti ha spossato ulteriormente. Molti nativi del segno non sono stati in perfetta forma nell’estate 2024, ma questa è la fase del recupero. Sentimenti al top!

SCORPIONE: Mercurio domani entrerà in un segno a te affine e Venere è sempre favorevole. Questa è un’opportunità eccellente per cominciare una storia d’amore, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 8 gennaio 2025.

SAGITTARIO: c’è da cancellare una certa delusione che hai registrato nel recente passato. Dal punto di vista sentimentale, chi non è in crisi deve comunque chiarire delle cose.

CAPRICORNO: domani Luna favorevole e Mercurio nel tuo segno! Ottimi aspetti per discutere di questioni lavorative. Stai organizzando eventi importanti.

ACQUARIO: la Luna è opposta e avrai due giornate un po’ fiacche, ma in generale le previsioni sono eccellenti! Soprattutto per chi vuole sposarsi, convivere o fare cose nuove.

PESCI: gli ultimi due mesi del 2024 sono stati non facili per l’amore, ma adesso arriva qualche conferma, anche solo un bacio, un abbraccio, uno sguardo intrigante. Non esitare con i sentimenti, perché il mese di gennaio è con te.