È un Mercurio austero quello del cielo di Ariete e Cancro, mentre l’amore è da tenere sotto controllo per i Gemelli. Un po’ fiacco il Leone che però resta uno dei più forti. Vediamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 gennaio 2025: le previsioni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: stelle che ti mettono in guardia dallo spendere troppo. Mercurio un po’ nervoso, fino al 28, ti chiederà di sistemare le finanze. Chi ha un’attività dovrà limitare le spese, chi invece è in procinto di effettuare investimenti dovrà essere più attento. Le relazioni stabili potrebbero pensare a mettere in cantiere dei figli o acquistare una casa.

TORO: la Luna nel segno ti regala forza e voglia di agire. Anche l’amore è favorito con questa Venere che ti sostiene: i single allarghino il proprio cerchio di conoscenze, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 9 gennaio 2025.

GEMELLI: sei più attivo ed è più semplice analizzare il tuo ruolo sul lavoro. Tra maggio e giugno potrai “mettere a terra” progetti che per adesso sono in fase embrionale. Cautela in amore.

CANCRO: la Luna è positiva e recuperi serenità. Mercurio, anche per te, prevede di rivedere i conti e dovrai fare attenzione alle uscite.

LEONE: lieve calo fisico che tuttavia non influisce in modo significativo. Si tratta soltanto di una giornata sottotono che non toglie nulla a un mese molto favorevole.

VERGINE: la Luna ti regala più lucidità, in una fase in cui non tutto è chiaro. Ciò che conta è sapere cosa fare, in una fase in cui hai diverse idee ma non c’è molta concretezza: rifletti bene! I sentimenti richiedono di essere curati.