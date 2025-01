È Mercurio il protagonista della giornata che influenzerà l’andamento di gennaio per ciò che riguarda i soldi e il lavoro in generale. L’Ariete sarà quindi sotto torchio, mentre ottime sono le prospettive per il Toro. L’amore ha creato qualche problema ai Gemelli, così come non è al top per la Vergine. Di seguito, i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 8 gennaio 2025: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: stelle favorevoli, ma da domani fino al 28 ci saranno da revisionare alcuni conti. Soprattutto chi ha un’azienda e deve decidere dell’andamento finanziario della stessa avrà il suo da fare. L’amore è favorito!

TORO: ottima settimana. Il tuo motto dovrebbe essere:”Dimentico il passato e investo sul futuro”. Mercurio per te sarà ottimo da domani fino alla fine di gennaio per le questioni lavorative, ma il mese sarà favorevole anche all’amore.

GEMELLI: è come se dovessi liberarti da un peso di cui ti sei caricato recentemente. Nello scorso weekend potresti aver perso il lume della ragione e sono forse saltate delle relazioni o ci sono stati dei distacchi. Da adesso in poi avrai la forza di tornare in pista.

CANCRO: a gennaio le finanze saranno messe alla prova. Buone le relazioni sociali anche per ciò che riguarda il lavoro, prevede l’Oroscopo Paolo Fox di domani 8 gennaio 2025.

LEONE: stelle che portano affetti sinceri. Il transito di Marte in Cancro è stato molto aggressivo e ha creato controversie, ma ti ha consentito di fare chiarezza su alcune situazioni e di allontanarti dalla polemica.

VERGINE: dal punto di vista sentimentale, non brilla questo gennaio, tuttavia il lavoro porta chiarimenti. In questa fase sei un po’ del caos, non per volere tuo, forse hai dovuto delegare e cedere alle richieste di qualcuno, ma a breve arriverà concretezza.