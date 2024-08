La Luna in Scorpione può far fare ai nativi del segno anche dei sogni premonitori, mentre è opposta a Toro e Leone e causa qualche tensione o eccessiva stanchezza. Preparativi per il cambio di rotta di Venere dal 29 che vede l’Acquario trovare nuovi amori. Scopriamo nel dettaglio segno per segno.

Ariete

Quando c’è qualcuno che non sopporti fai le sfuriate. Le tue esplosioni sono come un temporale estivo: dura poco, ma in quel momento è bene stare lontano. Oggi la Luna è migliore per cui se ci sono state discordie negli ultimi due giorni, puoi dimenticarle. Ad oggi modo l’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce che si tratta di un cielo molto importante, per i sentimenti e per il lavoro.

Toro

In questa giornata è meglio evitare il sarcasmo i comunque di dire cose di cui potresti pentirti. Niente di drammatico, la Luna è in opposizione e potrebbe esserci ritardi o tensioni di vario tipo. L’Oroscopo di Paolo Fox ti invita a essere un po’ tollerante.

Gemelli

Il quadro astrologico di questo mese aiuta il settore lavorativo, anche in prospettiva, per la prossima stagione, mentre l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che in amore non sei molto contento: non hai molta fiducia e Ferragosto rappresenterà un momento di verifica per molte coppie.

Cancro

C’è un buon recupero e questo è un cielo che ti prepara al grande ingresso di Giove nel tuo segno il prossimo anno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Per ora i grandi progetti sono soltanto in embrione e chi impiega lungimiranza sarà vittorioso. Le stelle favoriscono le relazioni sociali e i sentimenti.

Leone

È un momento in cui le amicizie e i sentimenti sono importanti in questo momento. Dovrai ricominciare con la consapevolezza di essere il migliore e presto ne avrai conferma. Oggi però la Luna è in opposizione e un po’ di fatica si fa sentire, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

La Luna oggi è a favore! I primi sei mesi del 2024 sono stati pesanti e, secondo l’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox, è stato il mese dei grandi cambiamenti in cui hanno pensato di lasciare perdere tutto o comunque di cambiare vita: cosa che per un segno come questo non è per nulla facile, perché solitamente perseguono ideali,cercano conferme e non prendono decisioni improvvise. Tuttavia il destino è intervenuto e non ci sono più le stesse persone attorno di prima.

Bilancia

Ottime le nuove amicizie e l’Oroscopo di Paolo Fox insiste che la cosa più importante è recuperare energie fisiche. Devi assolutamente recuperare la fiducia in te stesso: anche se sembra che la Bilancia sia fiera, in realtà ha molte ansie. Dal 29 ci sarà Venere nel tuo segno e bisogna pensare all’amore, ma con la persona giusta.

Scorpione

La Luna nel segno parla di intuizioni particolari e forse anche sogni premonitori, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è un buon recupero in amore.

Sagittario

Non ti fermi mai e anche se non sei riuscito a raggiungere un traguardo negli ultimi due mesi, ora, in vista della nuova stagione in arrivo potrai ripartire ed essere vincente. Attenzione ai fraintendimenti in amore, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

Dimostra quanto sei in grado di amare appassionatamente in questa domenica favorevole ai sentimenti, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox. Sono in arrivo delle responsabilità.

Acquario

Creazione, costruzione, innovazione o anche distruzione per ricostruire, perché è questo il tuo compito nella vita. Le amicizie che sbocciano ora, dal 29 diventeranno amore, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

È un momento perché sei molto intollerante e anche nella coppia potresti redarguire il partner. Non esagerare! Stasera potrai recuperare con la passione, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.