L’estate entra nel vivo con i segni che avranno gli amori più passionali, come Ariete, Cancro, Bilancia e Acquario, quelli che penseranno già al lavoro di settembre, come Gemelli, Scorpione e Pesci. Scopriamo il dettaglio di tutti i segni.

Ariete

Preparati per Ferragosto! La Luna sarà in un segno di fuoco come il tuo, poi le temperature sono alte e l’Oroscopo di Paolo Fox prevede un incontro molto hot entro il 15! Passioni roventi? Possibile. Il lavoro potrebbe offrirti di più.

Toro

Ti stai preparando seriamente per la prossima stagione. Innanzitutto devi sistemare alcune situazioni finanziarie ed è probabile che questa per te sia un’estate di austerità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, che ti consiglia di controllare le spese e di pensare ai sentimenti, perché Venere ti sostiene nel dimenticare le delusioni.

Gemelli

L’Oroscopo di Paolo Fox divide il tuo cielo in due: per il lavoro il voto è 8, per l’amore 6 meno. Questo perché ci sono tante opzioni che stanno riguardando la vita pratica. Se hai paura di innamorarti, cerca comunque di non perdere un’occasione, ma comunque dal 29 avrai chance in più anche in amore.

Cancro

In questo momento è importante che tu non ti faccia prendere dalla malinconia, perché il tuo è un cielo importante di grandi cambiamenti e l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda come l’astrologia possa indicarti l’opportunità giusta che però va colta al volo. Oggi la Luna è molto positiva. Se durante il fine settimana è nata una simpatia, vai avanti su questa strada, che ti darà ancora più forza nei prossimi giorni.

Leone

Arrivi da una domenica piuttosto dura, ma sia per il lavoro sia per i sentimenti l’Oroscopo di Paolo Fox garantisce che questo è un cielo da vincitore. Presto avrai quella posizione che attendi e se c’è qualcuno che pensa di bloccarti, soprattutto dal mese prossimo, non ci riuscirà.

Vergine

L’Oroscopo di Paolo Fox sta parlando molto di sentimenti e affettività in generale perché Venere è nel tuo segno, per cui anche se sei più propenso a pensare al lavoro, le emozioni sono importanti! Il pianeta dell’amore può anche mettere in luce le relazioni che non vanno più bene, per cui tutti quelli che hanno sopportato non sopporteranno più, mentre chi ha una bella storia d’amore la farà funzionare al meglio.

Bilancia

Cielo importante che favorisce i sentimenti, con Venere che, dal 29 sarà nel tuo segno, per cui non soltanto potrai vivere sensazioni importanti, ma starai anche meglio fisicamente, che è la cosa che conta di più, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

La Luna è nel tuo segno e questo può portare desideri, sensazioni e anche sogni premonitori, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Giove non è più opposto da un bel po’ e con Saturno positivo è il momento di sistemare cose lavorative. L’amore è importante.

Sagittario

Evita di tirare troppo la corda in amore, soprattutto se hai già potuto testare divergenze che non puoi appianare. Ad ogni modo può arrivare qualche buona risorsa, comunque da fine agosto avrai tutto più chiaro, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tu sia già innamorato e se non c’è la persona giusta a fianco, cercala! Venere ti porta delle belle sensazioni e ci saranno anche novità dal punto di vista professionale.

Acquario

Adesso che Venere non è più opposta, puoi davvero capire cosa fare in amore. I single possono trovare amori trasgressivi, quelli che preferisci, visto che odi la routine, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Sei un po’ teso per gli impegni autunnali, perché ti dovrai forse caricare di responsabilità importanti. Cerca di andare oltre e di farti scivolare le preoccupazioni addosso. I sentimenti hanno bisogno di più attenzione, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.