È Venere l’astro che in questa fase mette alle strette i segni zodiacali. Dal prossimo mese sarà in Vergine, un segno sempre molto razionale, che questa volta avrà occasioni sentimentali, così come il Cancro e lo Scorpione. Il pianeta illumina ancora il cielo di Gemelli e Leone. Vediamo il dettaglio dei segni.

Ariete

È vero che sei pieno di impegni, ma quando non ne hai ti annoi e ti piace avere nuove situazioni da scoprire e sondare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere è estremamente positiva, per cui gli incontri sono favoriti.

Toro

Momento utile per sistemare una serie di conti in sospeso. Se questa sera ci dovesse essere una persona che ti infastidisce, allontanala, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Novità dal punto di vista professionale.

Gemelli

Con la protezione di Giove puoi anche evitare dei problemi e avere qualcosa in più. In questa fase, può esserci un’acquisizione importante. Ci sono delle nuove possibilità in amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

Venere sarà dirompente il prossimo mese. Preparati già da ora, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox: se sei single apriti a nuove conoscenze, mentre se sei già impegnato puoi definire meglio un rapporto. Anche per il lavoro c’è un cielo importante.

Leone

Oggi è una giornata in cui potresti perdere le staffe. Questo capita quando ci sono persone che non ti ascoltano o mettono alla prova i tuoi nervi. Venere è ancora nel tuo spazio zodiacale: sei tu a fare il bello e il cattivo tempo, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Se sei single, non lasciare andare appuntamenti, perché Venere il prossimo mese sarà nel tuo segno: se sei single ci sono buone opportunità. L’Oroscopo di Paolo Fox sottolinea il transito di questo pianeta perché investe anche l’ambito lavorativo e ti consente di fare scelte importanti. Già da giugno ci sono nativi del segno che hanno dato un taglio netto a situazioni che non meritavano più di esistere.

Bilancia

Il compito principale consiste nel recupero del benessere fisico. Giove sta lavorando per proporti un nuovo modo di vivere e Marte, a favore, e facilita il tuo recupero, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore servono chiarimenti.

Scorpione

L’aria è tesa e dovresti non sollevare polveroni in amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, con Venere ancora opposta. Se per te un rapporto è importante, potrai fare affidamento sul prossimo mese, periodo interessante anche per i single.

Sagittario

la Luna è positiva e l’unico neo di questa fase è rappresentato da Giove che rappresenta il desiderio di mettersi in gioco, ma le forze sono poche, per cui l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede nuovamente di non metterti in condizioni complicate da sostenere. Non sottovalutare i tuoi limiti fisici.

Capricorno

Hai già vinto una sfida e ci sono persone che ti ammirano per il tuo decisionismo. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox sei motivo d’esempio per molte persone, in un mondo in cui molti non riescono a mantenere la barra dritta. Lascia perdere quelli che ti criticano.

Acquario

Luna nel segno e giornata in fibrillazione. Sei molto impegnato, tuttavia questo cielo ti consente di ideare nuove strade. L’amore è ancora un po’ critico e noioso, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Dal punto di vista lavorativo, le certezze arriveranno la prossima stagione. In amore, se una relazione ha fatto il suo tempo, potrebbe essere chiusa il prossimo mese e quindi l’Oroscopo di Paolo Fox invita coloro che sono in crisi a chiarire nel più breve tempo possibile.