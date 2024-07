Oroscopo Paolo Fox settimana 22-28 luglio 2024/ Capricorno e Bilancia, grandi novità in arrivo

Le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana: risalgono diversi segni

Torna il consueto appuntamento con l’astrologo romano, che nelle ultime ore ha fornito gli aggiornamenti dal punto di vista astrale per la settimana 22-28 luglio 2024, andiamo a vedere nello specifico come andranno le cose per sei segni, chi risalirà e godrà di un’esistenza semplificata in questi giorni e anche chi incontrerà maggiori difficoltà:

BILANCIA: la vostra sarà una settimana positiva e con diverse liete notizie in arrivo, situazione che si fa interessante per chi aveva qualche problema legale, arriveranno invece risposte interessanti sul lavoro.

SCORPIONE: giornate buone in arrivo anche per voi, con una Venere favorevole, vi trasporterà con la mente altrove e non potrete tornare sui vostri passi per quanto concerne la professione, ma sarà un bene.

SAGITTARIO: quella che vi apprestate ad affrontare sarà una settimana discreta anche se poco concludente dal punto di vista dei sentimenti, ci saranno delle verifiche da fare necessariamente e chi ha avuto problemi recenti affronterà delle altre sfide.

Oroscopo Paolo Fox settimana 22-28 luglio: bene il Capricorno

L’esperto di astri e zodiaco, che vediamo ogni giorni dal lunedì al venerdì nella trasmissione di Rai2 I Fatti vostri durante l’anno, ha aggiornato i suoi seguaci con ulteriori indicazioni astrali, questa volta riguardanti un’altra metà di segni, cerchiamo di capire nello specifico cosa accadrà:

CAPRICORNO: siete uno dei segni felici della settimana, non ci saranno più le opposizioni di inizio mese che finalmente vi abbandoneranno, le giornate migliori sono posizionate all’incirca alla metà della settimana mentre le buone occasioni cercate di non farvele scappare e non perderle di vista.

ACQUARIO: giorni discreti in arrivo, con l’amore più disimpegnato rispetto al recente periodo, potrete organizzare qualcosa di felice con il vostro partner mentre sul lavoro cercate di prestare attenzione alle questioni di carattere amministrativo.

PESCI: secondo l’Oroscopo di Paolo Fox vivrete una settimana discreta, momento di agitazione per i sentimenti, le coppie non devono esagerare nei comportamenti mentre per quanto riguarda il lavoro non sarà questa la stagione giusta per stoppare le cose.

