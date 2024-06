Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 giugno 2024/ Una Luna ribelle ed elettrizzante spinge i segni verso la libertà

Questa settimana parte con la Luna in Acquario e quando questo segno ha l’astro nel suo cielo è sempre molto elettrico, in positivo e in negativo. Anche Gemelli e Pesci ricevono questa spinta energica, mentre Ariete e Bilancia sono un po’ in difficoltà. Prosegue l’ottimo momento per Cancro, Scorpione e Pesci. Di seguito, tutti gli approfondimenti.

Ariete

Ci sono delle buone idee da sviluppare durante la settimana, già da oggi. L’amore non è proprio al centro dei tuoi pensieri, in questo periodo, anche solo per impegni di lavoro o familiare, quindi non tutti sono in crisi e, anzi, molti hanno già programmato degli eventi per l’estate. Il cielo è buono, ma allontanati dalla fretta di concretizzare nell’immediato, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro

Ci sono aspetti da mettere in chiaro nella tua professione che, in questo periodo, è in cima alle tue priorità, un po’ perché sei un segno di terra e quindi molto concreto e i tuoi conti devono essere sempre a posto, per poi dedicarsi a cose più leggere, e poi perché non tutti i tuoi collaboratori si sono rivelati all’altezza del loro ruolo. Ecco perché, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, questo momento è dedicato a una totale revisione delle finanze. Controversie con uno Scorpione e distrazioni positive con un Sagittario.

Gemelli

Bella questa Luna che ti consente di vivere i sentimenti in modo libero. I single sono i più favoriti, perché grazie a questa Venere, che sarà ancora più speciale da luglio, si possono fare conoscenze interessanti. Le nuove storie sono caratterizzate da un senso di leggerezza. Cura il fisico, cerca di riposare di più, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

Se c’è qualcuno da contattare perché potrebbe esserti d’aiuto nella professione o per un tuo progetto, non esitare, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox! Sole, Mercurio, Venere e Marte favorevoli non è una cosa che accade tutti i giorni. Se pensi al passato, sbagli. Questo cielo offre benefici sia in amore sia per il lavoro e possono arrivare delle ottime opportunità. È probabile che tu non ti sia sentito abbastanza valorizzato, ma questo è un momento che può darti un riscatto e consensi maggiori.

Leone

Luglio è un mese da dedicare all’amore, perché sarà fruttuoso in ogni caso, anche se hai recentemente rotto con qualcuno perché non meritava le tue attenzioni, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è un programma da far partire a settembre che quest’estate potrai mettere a punto, soprattutto se è una cosa già provata in passato e che quindi necessita di essere aggiornata. Nuovi incontri favoriti.

Vergine

Gradualmente stai uscendo dalla pesantezza della prima metà di giugno, questo momento comincia a dare più sollievo e luglio sarà un mese di grande forza, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. In questa fase puoi fare di più e se hai avuto l’ardire di dire stop a una situazione, adesso stai molto meglio, mentre chi non ha avuto questo coraggio e ha preferito scendere a compromessi, non se la passa molto bene. Amore in ripresa.

Bilancia

Hai forse dovuto vivere nuovamente uno stop, negli ultimi giorni: in molti ti ritengono cambiato e forse sei più irritabile e te la prendi con più facilità. Tuttavia è fisiologico che sia così, perché ci sono persone che hanno approfittato della tua disponibilità: non hai colpe in ciò che è capitato, ma vogliono farti sentire in colpa. Giove sta compiendo un transito che ti aiuta a essere più indulgente con te stesso, ma anche a cancellare tutte le influenze negative della tua vita. Attenzione all’inerzia, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

Luna opposta, anche se il cielo resta sempre importante. I rapporti con Acquario, Toro e Leone sono sempre un po’ conflittuali: con il primo sono anche divertenti, ma con gli altri due si arriva spesso alle discussioni. Chiudi le relazioni che non hanno valore e questo è anche periodo che dà l’occasione di testare un amore. Sei molto protettivo verso le persone a cui vuoi bene, ma devono meritarselo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

Ci sono state troppe opposizioni planetarie che ti hanno oggettivamente sfinito: in coppia uno dei due può non essere stato bene e ci sono quindi stati momenti difficili. Luglio sarà un mese di ripresa e ti donerà la serenità che ti meriti, anche perché ne doni molta alle persone che ti circondano. L’Oroscopo di Paolo Fox dice sempre che avere in casa un Sagittario è molto positivo, per il suo ottimismo e per il fatto che è un vincente: comunica quindi questa carica agli altri. Ora però è necessario recuperare forza, perché giugno è stato pesante.

Capricorno

I pianeti opposti di questi giorni ti mettono sotto pressione per tutte le responsabilità familiari e lavorative, ma anche perché sei estremamente stanco. Non preoccuparti troppo, perché è una fase passeggera, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: dalla seconda settimana di luglio, il cielo si rischiara. In questo momento stai attento a persone che non sono dalla tua parte o che sono mosse dall’invidia.

Acquario

In queste giornate hai l’impellenza di dire tutto quello che realmente pensi e, dato che oggi la Luna è irrequieta, ti dà questa scarica “elettrica” che potrebbe tradursi in un conflitto, ma molto dipende anche da chi hai attorno. La voglia di libertà, di fare cose nuove e di vincere una sfida è molto forte. Attenzione alla routine noiosa, nelle coppie insieme da tempo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Moltissimi pianeti favorevoli: Sole, Luna, Venere e Marte sono in un aspetto che non si può certo paragonare ai primi giorni di giugno. I nativi del segno saranno d’accordo con l’Oroscopo di Paolo Fox: da una settimana stanno recuperando terreno e forse hanno anche risolto un problema, avendo capito come proseguire. Se è mancata una persona, un punto di riferimento importante, adesso sai che puoi andare avanti ugualmente. Venere regala opportunità e sensazioni da non sottovalutare.











