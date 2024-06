Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 giugno 2024/ Venere si muove e comincia a cambiare il cielo

Nell’oroscopo quotidiano conta molto la posizione della Luna (ancora in Capricorno in questa domenica) che però non influenza le grandi questioni della vita e semmai agisce sull’umore, che oggi sarà un po’ ballerino per Ariete e Cancro. Venere sta per spostarsi in Leone e questo comincia già a dare segnali positivi ai Gemelli. Toro e Leone vogliono migliorare il loro aspetto e i Pesci sono in stato di grazia. Scopriamo il dettaglio anche degli altri segni.

Ariete

Oggi cerca di pensare bene prima di aprire bocca, perché sei molto impulsivo e rischi di creare scompiglio, se qualcuno travisa quello che dici. Il tuo segno ogni tanto vive dei veri propri scontri, ma è nella sua natura, perché non riesce a stare zitto se vuole smascherare persone false e personaggi ambigui:questo inevitabilmente crea delle reazioni, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se hai in mente un bel progetto, il periodo è comunque positivo.

Toro

Sei una persona che ha una forte determinazione e sei tollerante, ma lasci andare le cose fino a un certo limite: quando la pazienza finisce, non torni indietro. Ci sono per esempio delle persone che adesso vorrebbero recuperare in qualche modo il rapporto con te, ma non ci riusciranno. Il Toro, segno della bellezza, della moda e dell’estetica, in questo momento vorrebbe cambiare look, per mostrare anche esternamente i cambiamenti che sono avvenuti interiormente: l’Oroscopo di Paolo Fox dice sì!

Gemelli

Molto presto, a luglio, ci sarà nuovamente Venere in un segno amico. Con te c’è Giove, ma Saturno crea qualche fastidioso ritardo. In pratica, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, potresti avere delle belle idee per la testa, ma richiedono troppo tempo per essere realizzate. Non ti arrabbiare! Potrebbe anche succedere di prenotare una vacanza ma di doverla disdire per motivi di lavoro. Questo è piuttosto normale per te che ti sobbarchi numerosi impegni e anche la famiglia richiede di essere seguita.

Cancro

La Luna oggi è ancora dissonante: questo aspetto non ha il potere di creare grandi sconquassi, semmai un po’ di malumore che per te è abbastanza usuale per un segno governato da questo astro. Forse avresti voluto avere più attenzione sul lavoro e alcune persone sembrano essersi volatilizzate: non ti preoccupare, rincuora l’Oroscopo di Paolo Fox, perché alla fine la vittoria ci sarà, con questo cielo così bello.

Leone

Luglio sarà un mese molto positivo per l’amore, quindi l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di “tirarsi a lucido” anche fisicamente, visto che il fascino c’è ed è amplificato da queste stelle. I liberi professionisti dal 2 luglio potranno mettere in chiaro molte cose che non funzionano ed eventualmente tagliar fuori situazioni che non vanno più bene.

Vergine

Con la tua mente logica usi molta strategia prima di risolvere od organizzare qualunque cosa. Alcune relazioni non sono più recuperabili e la Vergine, recentemente, si è eclissata con certe persone, proprio per far pesare il proprio valore e far capire che la disponibilità c’è, ma non è il caso di approfittarsene, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Dal 17 giugno sono già comunque migliorate molte cose.

Bilancia

Questo momento ricorda all’Oroscopo di Paolo Fox il mese di aprile: potrebbero riemergere crisi di coppia, di lavoro e in famiglia con i figli o i genitori. È una condizione che migliorerà presto, perché generata da pianeti veloci e quindi sono nuvole passeggere. Cura il tuo benessere e anche l’aspetto economico: in questo momento non spendere troppo.

Scorpione

Ci sono tanti pianeti favorevoli! Non far mancare il tuo affetto verso le persone che ti circondano. Il mese di maggio ha mandato in crisi molte relazioni, mentre giugno darà delle belle conferme: il desiderio di riavvicinamento con qualcuno o di trovare il vero amore è sempre più forte in te. L’amore coinvolge anche la famiglia e le amicizie, per cui qualunque manifestazione sentimentale ti faccia stare bene è da accogliere, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

Ti sei ripreso fisicamente, chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Perché all’inizio del mese sei stato molto giù e speriamo che non si sia stoppato un sentimento, magari proprio per cause di forza maggiore: se non si è in forma non è possibile dedicarsi come si vorrebbe. Oggi è una giornata che parla di revisioni: forse un progetto partirà in ritardo rispetto alla tua tabella di marcia.

Capricorno

Ci sono alcune opposizioni planetarie che creano molta tensione nell’ambiente, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Non significa che non ci siano forza di volontà, coraggio e vittorie, ma non è semplice controllare le emozioni. Solitamente il Capricorno fulmina con uno sguardo, ma evidentemente c’è chi non capisce e dovrai spiegarti un po’ meglio. Il passato riaffiora e crea qualche incertezza.

Acquario

Ci sono alcune contraddizioni da affrontare. Se un amore ha già mostrato la corda, a luglio prenderai decisioni drastiche. Chi arriva da una crisi relazionale vissuta nel mese di maggio, dovuta soprattutto all’incompatibilità caratteriale, non riuscirai facilmente a stare zitto. La gelosia e il possesso sono da tenere sotto controllo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Sole e Venere favorevoli ti donano tanta forza e grinta per agire. Rispetto agli inizi del mese puoi davvero non tirarti indietro se hai tanti lavori da fare. Ascolta il tuo intuito perché grazie a sogni premonitori o idee improvvise, potrebbero arrivare, oltre a una riconferma, suggerimenti validi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











