Luna in Ariete e giornata favorevole per questo segno, ma anche per l’Acquario. Paolo Fox anticipa gli effetti della Venere di agosto sui segni: il Capricorno avrà un mese importante per i sentimenti, così come il Toro e la Vergine. I Pesci devono dire tutto quello che hanno nel cuore. Vediamo il dettaglio dei segni.

Ariete

Non farti venire l’ansia per i tuoi progetti, perché questo è un cielo importante che comporta decisioni fondamentali e che riguardano anche chi ti circonda. Oggi la Luna è con te, segnala l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro

Mercurio ti aiuta a nelle finanze e Venere molto presto sarà molto positiva! Tutti coloro che hanno avuto problemi potrebbero rasserenarsi e addirittura rappacificarsi con chi li ha messi in difficoltà a luglio, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Il lavoro è importante in questo periodo, purché stimoli la tua creatività che ha bisogno di essere sempre alimentata, fuori dalla routine. Gestisci al meglio i tuoi progetti e dimentica qualche disputa avuta in amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

A volte questo segno ha paura d’amare perché ha troppa paura di stare male, anche se ritiene i sentimenti molto importanti. Un rapporto potrebbe così spezzarsi se pensi di volere di più, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

Sei al centro dell’attenzione con Venere nel segno e potresti anche cogliere di sorpresa qualcuno decidendo di non fare qualcosa che invece tutti si aspettano che tu faccia. Stai cercando cose nuove e l’amore è protagonista nella tua vita, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Giove ti spinge a mettere a posto le finanze e a impegnarti molto. Anche i nativi del segno che non hanno problemi di soldi, recentemente hanno visto comunque troppe spese. Agosto sarà il mese dell’amore, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

È il momento di riprendersi: forza, ottimismo, autostima, insomma c’è tanto lavoro da fare, ma ti aiuta Giove, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Molti nativi del segno vogliono alleggerirsi, perché per molto tempo hanno rivestito un ruolo in cui non si trovavano a loro agio. Non sottostimare nuove proposte!

Scorpione

Luglio è stato importante per i sentimenti e ha fatto emergere anche le criticità. Le coppie che si amano invece si sono amate poco, per mancanza di tempo magari, e quindi è necessario recuperare un po’ di tempo: agosto sarà propizio proprio per questo, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

È probaile che tu abbia dovuto rimandare un progetto perché le circostanze esterne ti hanno messo i bastoni tra le ruote. Peccato, ma tutto è solo rimandato. Nei sentimenti, stai attento a quello che dici, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

Anche se pensi solo al lavoro, i sentimenti saranno centrali ad agosto: potresti tornare sui tuoi passi con qualcuno oppure incontrare persone nuove e fare molto di più, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Luna positiva e oggi è una giornata da sfruttare: qualsiasi cosa decisa o detta in queste ore sarà più importante, rispetto a domani, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Il lavoro ti preoccupa perché sei molto impegnato, ma hai poco tempo per fare tutto. Se vuoi mantenere in piedi una relazione, dì tutto quello che senti e non tenerti le cose dentro, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.