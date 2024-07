Oggi è il giorno di Mercurio, il pianeta della comunicazione e dell’intelligenza che entrerà in Vergine, un segno di terra che favorirà i chiarimenti al Toro. Venere ancora in Leone bisticcia con lo Scorpione e i Pesci, mentre i Gemelli hanno un bel cielo, ma sabotato in parte da Saturno. Vediamo il dettaglio di tutti i segni.

Ariete

Sei in procinto di attuare tanti nuovi progetti e il successo non mancherà, con il Sole che adesso ti sorride. Prenderai decisioni anche in ambito amoroso, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: potresti voler ufficializzare un rapporto e i single avranno delle belle occasioni.

Toro

Mercurio ha fatto il suo ingresso in Vergine e per te è positivo perché può aiutarti a chiarire relazioni che erano un po’ fumose. Coloro che hanno avuto difficoltà finanziarie adesso possono muoversi per cercare di tamponare i problemi causati da Giove che ha apportato tante trasformazioni quand’era nel segno. Questa sera dedicala all’amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Ottima la Luna in buon aspetto insieme a Giove: le idee sono tante. C’è Saturno che però fa i dispetti perché tu sei molto propositivo, ma è come se non ti sentissi preso in considerazione perché le persone a cui proponi le cose sono distratte e questo è frustrante. In amore l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede di essere attento, perché ciò che non riesci a sistemare ora diventerà impossibile ad agosto.

Cancro

Focus sul lavoro, da prendere con convinzione, e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che ci siano buone intuizioni che potrai concretizzare al meglio nel 2025.

Leone

È un cielo notevole, con Luna e Sole abbracciati: sei super affascinante! L’autunno sarà molto fruttuoso e se hai dei progetti che stai preparando ora, andranno bene con la nuova stagione. L’unica pecca risiede ancora nel benessere fisico, perché c’è qualcuno che a maggio non è stato al top e questo è l’unico motivo per cui potresti rimandare qualche impegno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Agosto sarà il mese dei sentimenti, da dedicare alla famiglia o a un amore. Il lavoro è sempre al centro e chi lavorerà il prossimo mese sarà molto impegnato e forse avrà anche aspetti economici da riesaminare, con Giove in opposizione, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

La Luna oggi è in opposizione e forse può provocare qualche acciacco, soprattutto per i Bilancia che sono in convalescenza. Non è un cielo difficile e anzi, i prossimi due mesi saranno favorevoli, anche nei sentimenti, ma è necessario riacquistare un po’ di fiducia nel futuro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

Con questa Venere in opposizione sei più cauto del solito: in amore c’è poca chiarezza, ma ad agosto illuminerai gli angoli bui. Stai attento alle questioni riguardanti l’economia famigliare (tasse, bollette, pagamenti in sospeso), mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

È possibile che una tua attività non vada proprio secondo i tuoi piani. Giove opposto ti avverte del fatto che forse non riuscirai a raggiungere la vetta, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ti promette che potrai recuperare molto con la nuova stagione. Stai attento alle questioni finanziarie.

Capricorno

Ad agosto dovresti lasciarti andare: stoppare la mente e far andare avanti il cuore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Perché potresti recuperare una bella storia sentimentale.

Acquario

Giove e Luna favorevoli! Puoi davvero fare cose belle, anche cambiando staff o posizione lavorativa. Nuove sensazioni più si va verso la stagione autunnale, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Giove in opposizione ti spinge a rivoltare la tua vita come un calzino, rimettendo in discussione anche l’amore: non tirare troppo la corda, perché ad agosto potresti vivere troppe tensioni, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.