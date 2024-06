Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 giugno 2024/ Venere cambierà segno a breve: come sarà l’amore per i segni?

L’amore cambia rotta con Venere che si dirige verso il Leone e molti dovranno testare le relazioni che stanno vivendo: Scorpione e Acquario su tutti. Grande ripresa per la Vergine e per il Sagittario che finalmente non hanno più troppe opposizioni planetarie, mentre è un momento particolarmente polemico per il Capricorno. Vediamo il dettaglio di tutti i segni

Oroscopo Branko, oggi 29 giugno 2024/ Pesci, è l'ora di mettersi in moto! Scorpione al riposo...

Ariete

È una giornata impegnativa ma molto importante soprattutto per chi vuole impostare un progetto da realizzare nell’immediato futuro, ma anche per chi desidera organizzare un evento e questo perché andiamo verso un luglio che darà soddisfazioni proprio nella prima metà del mese, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Non essere impaziente perché la fretta non è mai positiva, ma per il resto questo è un bel cielo.

Oroscopo Branko, oggi 28 giugno 2024/ Toro eccessivamente emotivi, fase critica per Capricorno

Toro

Se hai un lavoro in proprio, hai già attuato delle trasformazioni radicali che non possono non essere positive. Questo è anche un momento molto importante per l’amore: un sentimento potrebbe essere in fase “sperimentale” a luglio, ma concreto ad agosto, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Tu ami frequentare tante persone, perché ti piace scambiare esperienze con gli altri e ti risulta sempre molto utile, in quanto più di una volta tu stesso hai dato consigli ma ne hai ricevuti di altrettanto preziosi. Comunicare quindi è centrale in questa fase, anche se vuoi interrompere una collaborazione o semplicemente ottimizzare il tuo lavoro, facendo meno ma meglio, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 giugno 2024/ Una fine del mese da stringere i denti: chi è sotto pressione?

Cancro

Venere nel segno è positiva per tutti i tipi di relazioni, dalle amicizie all’amore, fino alle collaborazioni sul lavoro, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox. Se hai in mente un bel progetto, valuta bene cosa sia meglio sviluppare.

Leone

L’amore sarà centrale nel mese di luglio: chi ha una bella relazione potrebbe fare “il grande passo” o convivere, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Inoltre, questo è un oroscopo utile per essere molto sinceri con persone che a maggio ti hanno causato dei problemi. Il mese scorso è stato pesante anche dal punto di vista del benessere ed ecco perché ora è molto importante gettarsi alle spalle i tristi trascorsi e affrontare il futuro con ottimismo perché ne vale al pena. Il cielo spinge a cambiamenti anche nella vita di famiglia.

Vergine

Finalmente un cielo molto forte che aiuta la creatività e permette di potenziare lavoro, studi e successo. Chi ha un progetto ci creda! Anche dal punto di vista amoroso, questo finale di giugno può riservare delle belle sorprese, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

Il finale di giugno non è stato granché anche dal punto di vista fisico. Più di tutto ci sono stati battibecchi in famiglia, nelle collaborazioni e nel matrimonio. Tutto questo è in miglioramento e quindi è sufficiente superare le difficoltà che in realtà arrivano da mesi precedenti, perché si va verso un futuro decisamente migliore. L’amore può essere di nuovo rivitalizzato: l’importante è guardare avanti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

I rapporti sentimentali a luglio subiranno una verifica. L’Oroscopo di Paolo Fox lo anticipa perché prevede che le prossime settimane siano emotivamente piuttosto altalenanti. Mercurio invece stimola l’ambito del lavoro che è particolarmente positivo: potrai fare una scelta importante, se hai un’attività indipendente, o una richiesta se sei dipendente. L’unico tasto dolente sono i soldi: troppe spese?

Sagittario

Finalmente, dopo tante lotte, puoi stabilire un accordo: di lavoro ma anche d’amore. Le relazioni sono favorite e intriganti per i single, mentre chi ha già una storia potrebbe ufficializzarla, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

Ci sono diversi pianeti in opposizione che causano critiche e tensioni. Dopo il 10 luglio tutto tornerà sereno, per cui qualunque cosa tu faccia ora, anche se positivo, devi essere pronto ad affrontare qualche rompiscatole che ti trova da dire. Tu non sopporti le critiche non circostanziate e qualche nativo del segno discuterà anche animatamente: attenzione all’aggressività eccessiva, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Devi farti riconfermare un incontro e non badare troppo alle esigenze di chi lo circonda. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di divertirti! Queste sono giornate in cui possono sorgere polemiche anche in amore e luglio, con Venere opposta, potrebbe essere difficile per le coppie che hanno già discusso. Il tuo segno ha bisogno di essere libero, di viaggiare e chi sta con una persona così dovrebbe essere comprensivo. È importante valutare bene tutte le criticità economiche per risolverle.

Pesci

Un oroscopo molto importante che regala novità e riscontri: molti nativi del segno potrebbero trovare l’amore! Da domenica, la Luna sarà bellissima nel pomeriggio: chi vuol fare un incontro o testare una storia, questo weekend è importante. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che anche il lavoro potrà avere evoluzioni positive nelle prossime settimane.











© RIPRODUZIONE RISERVATA