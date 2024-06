Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 giugno 2024/ Una fine del mese da stringere i denti: chi è sotto pressione?

Oggi la Luna al mattino è ancora in Pesci, ma poi ricomincia il giro dello zodiaco tornando in Ariete e donando a questo segno una grande energia, di cui beneficiano anche i Gemelli e la Vergine. Il Cancro, nonostante sia il segno più forte in questa fase, avrà due giornate sottotono ed è un momento teso per Bilancia e Capricorno che devono attendere luglio, per un cielo migliore. Vediamo il dettaglio di tutti i segni.

Ariete

Sei sul piede di guerra, ma è una competizione appassionata, vincente e stimolante. Chi ha un’attività in proprio la svilupperà anche per mezzo di grandi trasformazioni. L’amore vedrà una bella Venere nel mese di luglio: chi desidera ufficializzare una relazione o creare un nuovo legame, potrà avere soddisfazioni. Insomma, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, il mese prossimo sarà di sblocco.

Toro

Le recenti bufere hanno certamente creato scompiglio, ma anche sgomberato la strada: grazie a Giove, tutte le criticità sono emerse per essere risolte o eliminate, persone che ritenevi importanti non si sono rivelate affidabili e, in un certo senso, ti sei anche tolto dei sassolini dalle scarpe. Il cielo è importante soprattutto per le professione, perché in amore luglio non sarà al top, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Una bella energia caratterizza venerdì e sabato. Sei pieno di iniziative, fai un sacco di cose, ma riesci a fare tutto, ti chiede l’Oroscopo i di Paolo Fox? Chi è fermo da un po’ sta cercando lavoro.

Cancro

Luna un po’ nervosa e visto che l’astro ti governa è possibile che ci sia qualcosa da rivedere, Non battibeccare troppo in famiglia o in amore, perché sarebbe un peccato metterti di traverso a qualcuno. Cerca di stare tranquillo per un paio di giorni, perché anche se sono così così capitano in un momento complessivamente molto buono: succede! Piccoli inciampi che sono irrilevanti nell’economia generale, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

Indipendentemente dalla tua condizione sentimentale, da luglio avrai tanto! Chi ha già una bella relazione farà progetti importanti e chi è reduce da una delusione avrà il coraggio di tornare in pista. Non ti manca l’energia e la vitalità e sicuramente non ti tirerai indietro in amore, tuttavia sei molto esigente ed è per questo che l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede di essere un po’ accondiscendente.

Vergine

Finalmente la Luna non è più in opposizione. Ci sono delle controversie sul lavoro e con il denaro: c’è chi deve spendere di più e chi deve sistemare dei conti. È possibile che tu voglia rimetterti in gioco in qualche nuova attività: l’Oroscopo di Paolo Fox spiega che, come i Gemelli, anche in età avanzata la Vergine si mantiene sempre in attività.

Bilancia

L’Oroscopo di Paolo Fox aveva già annunciato che questo ultimo scorcio del mese sarebbe stato caratterizzato da polemiche. A volte vuoi distrarti e non pensare, ma se ci sono dei turbamenti dentro di te, non è semplice far finta di niente. Senti che c’è stato uno squilibrio tra dare e avere e poiché tu sei il segno dell’equilibrio e della giustizia, è inevitabile che tu sia sconcertato. Luglio comunque sarà un bel mese: evita colpi di testa e dimentica chi ti ha fatto soffrire.

Scorpione

Questo è un cielo fatto per l’amore: quando ti innamori sei molto serio e affidabile, ma a volte hai bisogno di testare se la relazione funziona. Non ti accontenti delle parole dolci e delle smancerie, quindi è possibile che se hai già una storia, a luglio vorrai vedere se ne vale la pena. Comunque, se adesso sei attratto da qualcuno, cerca di avvicinarlo: il fine settimana sarà l’ideale, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

Dimentica giugno, perché è stato un mese pieno di ostacoli ed è probabile che tu non ti sia nemmeno sentito valorizzato come meriti da un capo, mentre se il capo sei tu potresti aver fatto tabula rasa di tanti collaboratori che non funzionano più. Adesso recupera l’amore in generale, perché luglio sarà molto promettente sia per i sentimenti sia per le amicizie, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

Queste ultime giornate del mese non sono state entusiasmanti: qualcuno si è anche sentito un po’ escluso o deluso da alcune persone. Sei forte e determinato, tuttavia se devi prendere delle decisioni, aspetta la seconda settimana di luglio perché la mente sarà più sgombra, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche l’amore va tenuto sotto controllo.

Acquario

Avrai il desiderio di vivere relazioni dove l’intimità conta molto, per cui sarai più orientato dall’attrazione fisica che altri aspetti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Sul lavoro ci sono nuovi progetti in arrivo e anche chi per anni ha fatto sempre le stesse cose potrebbe cambiare, se lo vorrà.

Pesci

In mattinata ci sarà ancora la Luna nel segno, per cui le intuizioni e l’umore sono buoni. Sei molto creativo in questi giorni e se lavori con il tuo estro e i contatti avrai successo. Inoltre chi lavora valutando giorno per giorno gli incassi avrà molto di più. In amore potrai dimenticare tristi trascorsi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











