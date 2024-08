Venere, il pianeta dell’amore, non è più contraria per Acquario, Toro, Cancro, Scorpione e Capricorno. C’è invece chi deve andare con i piedi di piombo nei sentimenti, come Sagittario e Pesci. Vediamo con questa Luna in Leone come va oggi per i segni zodiacali.

Ariete

Only the brave! Il mese premia gli intraprendenti. In realtà le decisioni più importanti sono già state prese a luglio, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa è una giornata importante focalizzata soprattutto sul lavoro: c’è chi sta perfezionando progetti.

Toro

Sole e Luna sono in dissonanza, ma le controversie, in questa fase, possono alleggerirti da un peso e consentirti di mettere le cose a fuoco. Evita di vivere questa giornata con troppa ansia, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Amore sottotono ad agosto: potrebbe esserci una crisi attinente al passato o un partner che non ti capisce. Questo è comunque il momento di impegnarsi sul lavoro perché, per l’Oroscopo di Paolo Fox, questo è un settore in cui puoi avere grandi opportunità.

Cancro

Un momento caldo per il tuo segno con una Venere favorevole che premia chi ragiona con il cuore e le criticità in amore possono essere risolte. Grandi opportunità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

In questa fase sei sotto i riflettori: per cui qualsiasi cosa tu dica o faccia ricevi feedback, positivi e negativi. Nei sentimenti puoi dare molto di più, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Questo cielo è favorevole alle collaborazioni, alle alleanze a anche al desiderio di ritrovare amori perduti. Se vuoi vivere un’avventura sentimentale, oltre a guardarti intorno, prenota le vacanze dove sai che puoi incontrare persone, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

Finalmente ritrovi serenità interiore. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che dal 29 di questo mese Venere arriverà nel tuo segno, per cui gli incontri di questo periodo, anche solo a livello di amicizia, possono trasformarsi in qualcosa di romantico.

Scorpione

Un po’ di stanchezza ha caratterizzato gli ultimi due giorni, tuttavia oggi c’è la fine dell’opposizione di Venere! Questo è un cielo decisamente migliore, soprattutto per l’amore che guadagna ottime prospettive, annuncia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

La tua eccessiva schiettezza a volte può essere un problema. La sincerità è indubbiamente positiva, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, ma ci sono persone che si offendono se ascoltano alcune verità. Ci sarà chi è pronto a discussioni per cose da niente, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

Oggi Venere inizia un transito molto intrigante e il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox ai single è di non perdere tempo, mentre c’è qualcuno che potrebbe recuperare un amore. Potresti anche sentirti attratto solo fisicamente da qualcuno è particolarmente bello.

Acquario

Le relazioni sono finalmente positive con delle stelle eccitanti per chi è single e vuole fare incontri. Sul lavoro è in atto una profonda trasformazione che non è detto si manifesterà adesso, ma potrebbe arrivare a compimento nei prossimi mesi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Momento di riflessione, perché sai che la prossima stagione sarà impegnativa. Si naviga a vista in amore: non promettere amore eterno e vivi i sentimenti alla giornata, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.