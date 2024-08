Siamo alla vigilia del transito che vedrà il pianeta dell’amore Venere passare dal Leone alla Vergine. Come già anticipato ampiamente da Paolo Fox, questo significherà una bella ripresa per i segni che l’hanno avuta in opposizione, come il Cancro e l’Acquario, mentre i sentimenti saranno più critici per Sagittario e Pesci. Lavoro fortunato per Ariete e Leone. Vediamo il dettaglio di tutti i segni.

Ariete

Un cielo decisamente favorevole sotto tutti i punti di vista e, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, questa condizione di positività attira la fortuna e il consenso. Oggi hai Sole, Luna, Marte e Giove in posizione ottima, per cui sei inarrestabile. Piuttosto dovrai cercare di calibrare bene tutta questa energia che arriva dai pianeti.

Toro

Il Sole e la Luna sono in opposizione e oggi è una giornata un po’ particolare. In questo momento sei alle prese con fatti del passato poco chiari, ma a breve sarai vincitore. L’Oroscopo Paolo Fox ti consiglia quindi di evitare la polemica e di agire costruttivamente nei sentimenti e nel lavoro.

Gemelli

L’ironia è l’arma vincente che ti aiuta a superare qualsiasi ostacolo. L’Oroscopo Paolo Fox spiega come i Gemelli. grazie a qualcosa di divertente, riesca a spazzar via il pessimismo. Non perdonerai chi ti ha ferito in amore e agosto porterà qualche criticità in questo ambito.

Cancro

Sei molto più sereno ora, soprattutto perché delle attività partite a rallentatore l’anno scorso stanno dando i loro frutti e poi perché domani Venere inizierà un bel transito che favorirà gli incontri. Chi ha un’idea da mettere in pratica per la prossima stagione, l’Oroscopo Paolo Fox assicura che sarà vincente.

Leone

La vita sentimentale è favorita dai pianeti e già a luglio avresti dovuto ricevere delle belle emozioni. Adesso è importante affrontare e uscire vittoriosi da una sfida lavorativa e trovare riscontri economici. L’Oroscopo Paolo Fox mette in guardia dai rapporti con Acquario e Scorpione, con cui possono esserci dei conflitti.

Vergine

Con questo cielo e Venere nel tuo segno da domani, l’Oroscopo Paolo Fox ti incoraggia a vivere i sentimenti pienamente. Di solito sei molto concentrato sul lavoro, anche perché ritieni che una coppia possa funzionare bene se oltre all’amore si può contare su una solidità economica. Tuttavia sarai propenso, in questa fase, a occuparti più della sfera privata che di quella professionale.

Bilancia

È Giove il pianeta che ti aiuterà a superare un momento critico. Le nuove emozioni e i progetti innovativi sono premiati e la tua componente d’aria farà brillare la creatività, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Scorpione

Oggi la Luna opposta può portare solo qualche ritardo, ma nulla di più, tranquillizza l’Oroscopo Paolo Fox. Se qualcuno dei tuoi contatti ti fa perdere le staffe, cerca di usare cautela: tutto si può risolvere.

Sagittario

Ci sono cambiamenti significativi nel campo del lavoro. L’Oroscopo Paolo Fox ricorda quando diceva che il Sagittario era risentito perché avevano scelto altre persone al posto suo: adesso è il momento del riscatto! Potresti addirittura aver già ricevuto una buona notizia.

Capricorno

Questo è un mese da dedicare all’amore, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Chi si è lasciato, se è rimasto comunque un buon rapporto, potrebbe ripensarci e optare per un riavvicinamento.

Acquario

Venere esce dall’opposizione e le coppie ritrovano la giusta passione. Sei solo un po’ stanco: l’Oroscopo Paolo Fox suggerisce riposo.

Pesci

Attenzione alle controversie che possono nascere da una parola detta malamente: non sollevare polveroni per colpa della superficialità. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di rilassarti per preparare un autunno che sarà sì molto sfidante, ma anche molto importante.