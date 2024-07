Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 luglio 2024/ Un novilunio in Cancro che favorisce i segni d’acqua questo weekend

Questo novilunio favorisce Cancro, Scorpione e Pesci, che sono i segni più forti in questo momento. L’amore è sotto esame per la Vergine e per l’Acquario, mentre è favorito per Ariete e Sagittario che sono pronti al “grande passo”. Vediamo nel dettaglio tutti i segni.

Ariete

Un po’ di stanchezza c’è perché sei e sarai molto indaffarato. È un momento giusto per fare incontri e parlare di sentimenti: il desiderio di convivere e sposarsi sarà nei pensieri di molti nativi del segno che saranno favoriti! Oggi organizza qualcosa di piacevole per ammazzare la noia, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro

Con Giove per tanti mesi nel tuo segno, ogni angolo buio della tua vita è stato illuminato e hai dovuto affrontare tanti cambiamenti. Adesso è il momento di conoscere persone nuove e di buttarsi nel divertimento, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Con Giove nel tuo spazio zodiacale, tutte le iniziative sono favorite, anche lo studio e gli esami. Inoltre, Venere è in un segno amico e quindi questo si rivela il mese dei sentimenti ritrovati e dei nuovi amori, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

Il novilunio nel tuo segno regala delle ottime intuizioni. L’Oroscopo di Paolo Fox ti segnala che ci stiamo avvicinando a un periodo di grande rinascita e l’amore è sempre protetto.

Leone

Dal punto di vista delle finanze non c’è ancora molta chiarezza, tuttavia l’amore è molto favorito: se sei single e in cerca di un nuovo amore, dopo l’11, con Venere che arriverà nel tuo cielo, avrai molte opportunità, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

In questo momento sei molto impegnato, ma ricordiamo che a questo segno piace fare tante cose per se stesso, ma anche per gli altri. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox potrai decidere sul futuro di una relazione sentimentale.

Bilancia

Dal punto di vista professionale ci sono ancora piccole difficoltà, mentre per i sentimenti Venere comincia un transito che sarà molto positivo: gli incontri di questo mese possono essere importanti per il futuro e non devi farti influenzare da tristi trascorsi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

Oggi il Sole e la Luna sono molto belli, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: questo novilunio ti regala tanta energia e non solo ti dà delle belle intuizioni, ma gli incontri occasionali sono molto intriganti. È un fine settimana che ti consente di dimenticare la noia vissuta negli ultimi tempi.

Sagittario

Arrivi da un giugno difficile anche dal punto di vista fisico. Se non riesci più a fare qualcosa, lascia perdere e smetti di farla. Stelle favorevoli per le coppie che desiderano il matrimonio o la convivenza e il cielo dei sentimenti, nel mese di luglio, è molto calmo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

L’Oroscopo di Paolo Fox spiega che le opposizioni dei pianeti possono rappresentare qualcuno che è contro di noi ma anche cose che non arrivano: per esempio, una richiesta di finanziamento potrebbe non essere stata accettata o ci sono dei ritardi. Ti saresti aspettato di più, ma non disperare, perché dall’11 avremo già Venere non più opposta e ci dirigiamo verso un cielo decisamente migliore. Non solo ce la farai, ma supererai anche le polemiche.

Acquario

Le relazioni sentimentali vengono messe in discussione, soprattutto se sono già in crisi o ammorbate dalla noia: non alimentare la malinconia. Invece Giove in posizione buona dal punto di vista lavorativo incoraggia i cambiamenti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Un weekend ottimo con Sole e Luna favorevoli ti conferiscono un grande fascino: non hai rivali in amore e puoi davvero colpire chi ti interessa. Hai il desiderio di metterti in gioco in cose diverse dal tuo solito: apriti al dialogo, perché i pianeti sono molto favorevoli, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.











