Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 luglio 2024/ Domenica “bestiale” per qualcuno, con la Luna in Cancro: chi sarà?

I segni più tesi in questa domenica sono il Toro e il Capricorno, soprattutto per i sentimenti. Venere entrerà in Leone l’11 luglio e questo potrà essere un beneficio per i segni di fuoco come Ariete e Sagittario (che pensano anche di sposarsi) oppure un momento di resa dei conti per Acquario e Scorpione. Scopriamo le novità per tutti i segni.

Ariete

Puoi dimenticare le bufere recenti e oggi la giornata è più positiva rispetto a ieri. Molti nativi del segno sono in pole position per vivere una nuova stagione della loro vita, soprattutto dal punto di vista sentimentale, puntualizza l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro

È una domenica un po’ critica per i sentimenti. C’è forse una delusione da superare e chi ha fatto una scelta drastica non tornerà indietro, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ti preannuncia che ad agosto Venere tornerà amica: ci sono buone news in arrivo!

Gemelli

Giove nel tuo segno ti regala tanta fantasia creativa. Se ci sono cause legali vanno seguite bene e questa è una domenica propositiva per incontrare persone piacevoli, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

Dovresti aver già ricevuto delle buone opportunità. Il 2025 sarà un anno eccellente e l’Oroscopo di Paolo Fox te lo anticipa affinché tu possa fare progetti importanti, sia in amore sia sul lavoro.

Leone

Porta a termine i progetti che hai in corso. Luglio porterà l’amore perché dall’11 Venere entrerà nel tuo spazio zodiacale. Ci saranno anche dei Leone riottosi e che si metteranno sul piedistallo, ma certamente avrai dei fans! Se ci sono stati dei momenti di difficoltà di recente, li supererai bene. Nuovi successi in arrivo, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Oggi i pianeti sono in buona posizione, a differenza dei primi giorni di giugno che sono stati molto pesanti e hai dovuto effettuare qualche taglio drastico. L’amore sarà in auge il prossimo mese e l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di portarsi avanti con le nuove conoscenze che sono molto incoraggianti.

Bilancia

Sei intraprendente e lungimirante: armi affilate per tagliare un traguardo che ti sei prefissato da tempo. Cerca però di rivolgerti a persone valide, perché di recente sei stato un po’ ingenuo e hai fatto affidamento su chi non era davvero affidabile, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Devi ritrovare un buon equilibrio.

Scorpione

Marte in opposizione ti dice che le relazioni in generale, in famiglia, nelle amicizie o in amore, sono sottoposte a tensioni, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene anche che sei il tipo che tira la corda per vedere quanto regge. Dal 22 luglio c’è in programma un evento.

Sagittario

Sei un pioniere che sfida se stesso e la vita, ma stai attento all’opposizione di Giove: l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di valutare bene le tue potenzialità, ma anche quelli che sono i limiti di una situazione.

Capricorno

Hai avuto quindici giorni un po’ complicati, perché molto impegnati e anche pieni di ostacoli. Non riversare il nervosismo accumulato in amore, perché Venere ti permetterà di recuperare già dall’11, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Luglio è il mese degli ultimatum: potresti mettere in discussione una relazione e dire basta a relazioni di cui non vuoi più sapere nulla. In realtà, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, hai solo il desiderio di essere libero.

Pesci

Tutte le iniziative che cominciano ora sono favorite e Marte è di aiuto in amore. Dal punto di vista emozionale però hai qualche difficoltà, perché è un po’ di tempo che prendi tutto troppo di punta e questo spinge a reazioni eccessive, per l’Oroscopo di Paolo Fox.











