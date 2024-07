Oroscopo Paolo Fox settimana 22-28 luglio 2024/ Gemelli e Cancro in risalita, vola l’Ariete

Oroscopo Paolo Fox settimana 22-28 luglio 2024: come andranno le cose

Domani lunedì 22 luglio prenderà il via una nuova settimana e anche dal punto di vista astrale non mancheranno le novità per tutti, il periodo di riferimento è il 22-28 luglio, con l’astrologo Paolo Fox che ha aggiornato riguardo all’andamento astrale dei prossimi giorni, analizziamo i primi sei segni dello zodiaco per capire chi potrà attendersi dei miglioramenti a partire dalle prossime ore e chi invece arrancherà ancora, in attesa di tempo migliori:

ARIETE: sarà una settimana fantastica per voi, vivrete tutto meglio, affronterete una rinascita dal punto di vista sentimentale, lavoro massimo sforzo, vi terrà molto impegnati.

TORO: settimana buona dopo che uscirete da qualche tensione, le coppie cerchino di fare attenzione ai piccoli dettagli, serviranno pazienza e coraggio per tuffarsi nel migliore dei modi in tutto quello che verrà.

GEMELLI: non saranno giorni eccezionali ma discreti e di risalita, forse non sarete troppo comprensivi su ogni cosa, la solita routine potrebbe finire per stancarvi, i progetti sul lavoro non mancheranno e vi daranno soddisfazioni.

L’Oroscopo della settimana di Paolo Fox: il Cancro cresce

Proseguiamo poi con un’altra tornata di episodi per quanto concerne la settimana 22-28 luglio 2024 e le previsioni dell‘Oroscopo di Paolo Fox, che ha messo in guardia un altro gruppo di segni per il periodo appena in partenza da domani:

CANCRO: la settimana sarà buona con giornate ottime e passionali anche intriganti, chi ha vissuto una piccola crisi sul lavoro è pronto a ripartire e tornare sui propri passi nel caso ce ne fosse bisogno, il momento diventa ottimo.

LEONE: Venere è entrata da poco nel vostro segno sentimentale, giorni assolutamente ideali per chi sogna di ufficializzare una storia o un amore, sono in arrivo delle risposte per voi.

VERGINE: ad agosto festeggerete il transito di Venere che potrà portarvi solo novità belle, chi ha affrontato una crisi potrà risolverà mentre anche dal punto di vista professionale non mancheranno le novità.











