Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 luglio 2024/ Venere mette fretta al Sagittario e a breve premierà lo Scorpione

Oggi la Luna passerà dal Capricorno all’Acquario in giornata e questo significa che il pomeriggio sarà migliore del mattino per Scorpione e Sagittario, mentre affaticherà il Leone. Alcuni segni hanno poco tempo in amore per chiarire i dissapori, perché Venere ad agosto entrerà in Vergine e andrà in opposizione per qualcuno. Vediamo per chi, con il dettaglio di tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox settimana 20-27 luglio 2024/ Novità positive sul lavoro per Ariete e Cancro

Ariete

Oggi la Luna è in opposizione e la giornata è un po’ sotto tono: forse qualcuno non sarà in piena sintonia con te. Tuttavia non è un problema avere una piccola flessione se c’è un cielo bello come quello di questo mese, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: il periodo regala successi e piccole défaillance si possono superare tranquillamente. Anche l’amore è positivo.

Oroscopo Branko, le previsioni per oggi 20 luglio 2024/ Acquario in recupero, novità in vista per i Bilancia

Toro

Questa giornata sarebbe da trascorrere distanti da situazioni e persone che ti hanno recato sofferenza in passato. Qualche Toro ha deciso di regalarsi qualcosa di bello recentemente, facendo un acquisto importante. Con Ariete, Gemelli e Sagittario ci si diverte di più, in questo momento, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

L’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu abbia dimenticato qualche delusione sentimentale o abbia perdonato qualcuno che non è stato proprio gentile con te. Giove agisce positivamente nel campo della professione: sei vincente e protetto.

Cancro

L’opposizione della Luna al mattino potrebbe portarti qualche malinconia e un po’ di ansia: evita di portare queste emozioni in amore e cerca di mantenere una sorta di tranquillità fino a domani che passa tutto, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Branko, le previsioni per oggi 20 luglio 2024/ Gemelli carichi di passione, Toro in difficoltà…

Leone

Prosegue, fino al 5 di agosto, il bellissimo transito di Venere nel tuo segno e se non hai trovato il sentimento o ufficializzato una relazione, significa che ti sei posto in posizione dominante divertendoti a guardare quelli che ti ammirano. Giornata un po’ stancante, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Il lavoro è centrale in questo momento e devi affrontare nuovi traguardi, soprattutto dall’autunno. Oggi è una giornata buona per incontrare persone piacevoli, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

Il tuo è il segno che rappresenta la giustizia ed è giusto lottare per i propri ideali, ma devi accettare il fatto che non tutti sono d’accordo con te. Oggi la giornata parte in maniera difficoltosa: cerca di evitare di stancarti troppo e di innervosirti, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

Il mattino è meglio del pomeriggio. L’Oroscopo di Paolo Fox però guarda anche avanti e ritiene che agosto sarà un mese cruciale per i sentimenti di ogni tipo, dalle avventure alle storie serie. In questo momento, stai pensando comunque più al lavoro e alla famiglia, perché forse una persona non sta molto bene e ha bisogno di aiuto.

Sagittario

Ti svegli stanco ma capita a quelli come te che non si fermano mai, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Nei rapporti sentimentali c’è bisogno di parlare: chiarisci subito, perché ad agosto le stelle non saranno altrettanto benevole.

Capricorno

L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tu abbia ricevuto una gratifica lavorativa o che tu sia pronto per affrontare nuove sfide. Ad agosto Venere sarà favorevole e potresti accettare o farti avanti per un sentimento oppure perdonare qualcuno che in passato ti ha causato un disagio.

Acquario

In giornata la Luna entrerà nel tuo spazio zodiacale e sarai pronto a farti valere. Hai voglia di essere libero ma non fare il passo più lungo della gamba, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

È un momento importante ma anche piuttosto polemico: stai attento alle parole e anche ciò che fai potrebbe esserti rinfacciato. Non tutti sono in grado di cogliere la tua ironia e il tuo sarcasmo e qualcuno potrebbe prendersela con te: attenzione a non creare nemici involontariamente, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione in famiglia e in amore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA