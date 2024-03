Oroscopo Paolo Fox settimanale dall’11 al 17 marzo 2024/ Pesci benissimo, Sagittario occorre essere cauti!

Oroscopo Paolo Fox settimanale per Sagittario e Pesci

Torna l’Oroscopo Paolo Fox settimanale, quale sarà il pronostico in amore? Come si prospetteranno le giornate a lavoro, ci saranno importanti cambiamenti? Il Sagittario sembra doversi mantenere cauto, molto bene invece per gli amici dei Pesci sia in ambito sentimentale che lavorativo.

Nel complesso la settimana risulta molto positiva per tutti, tranne per chi deve frenare un po’. La stanchezza per alcuni segni si farà sentire, ma non frenerà l’entusiasmo di andare incontro a nuovi amore, emozioni e cambiamenti positivi. Vediamo, dunque, la classifica stilata dall’esperto per la settimana dall’11 al 17 marzo!

Oroscopo Paolo Fox settimanale dall’11 al 17 marzo 2024: le previsioni per ariete, gemelli, sagittario, leone e cancro

Ariete avrà un cielo sereno in amore per questo Oroscopo di Paolo Fox settimanale; questi sono i giorni in cui osare, fare nuove conoscenze. L’amore si prospetta passionale soprattutto con questi segni: scorpione, acquario e leone. Per quanto riguarda lavoro e benessere va bene buttarsi a capofitto ma senza esagerare troppo! Gemelli, con Venere in transito è ora di fare chiarezza sugli amori in crisi o sospesi. Nel lavoro meglio approfittare di questa settimana dove le sue energie sono raddoppiate; sul benessere meglio non essere pigri e muoversi un po’!

Invece secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale Per gli amici del Sagittario occorre essere cauti in amore; queste settimane avete scoperto che la persona al vostro fianco non è ciò che credevate. Nel lavoro occorre fare attenzione alle spese, mentre in benessere prendersi più cura di se stessi. Leone, in amore ci sarà dell’incerta e molte relazioni in crisi; meglio riavvicinarsi a qualcuno di veramente importante. Qualcuno ti ha messo in difficoltà, ma il segno n’è uscito più forte! Basta non esagerare troppo e questo vale anche per il benessere. Evitare lo stress e il nervoso è la cosa più saggia da fare questa settimana. Cancro, Venere è nel segno per cui se ci si vuole dichiarare a qualcuno questo è il momento giusto! Nel lavoro occorre tenere duro, con i mesi i frutti spunteranno. Meglio fare moto e sfogare tutte le tensioni accumulate nei mesi.

Oroscopo Paolo Fox settimanale dall’11 al 17 marzo 2024: le previsioni per toro, vergine, acquario, capricorno, scorpione, pesci

Per gli amici del Toro, ci sarà qualche tensione e insoddisfazione in amore a causa del transito di Mercurio dice l’Oroscopo di Paolo Fox settimanale. Meglio nel lavoro dove ci saranno cambiamenti in arrivo proficui, ma attenzioni a non stressarsi troppo o la salute non ringrazierà. Per la Vergine, chiedete chiarezza in amore. Se non siete convinti della persona che avete al fianco, questo è il momento di guardare a un nuovo incontro. A lavoro è il momento, invece, di fare progetti a lunga scadenza e raccogliere i frutti della fatica fatta.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale per gli amici dell’Acquario questo è un momento particolare in amore. Tenersi stretta la propria relazione va bene, ma è meglio fare il punto della situazione. A lavoro andrà a gonfie vele, è il momento di osare dopo un periodo di stallo. Dopo la debolezza delle scorse settimane, la presenza di Mercurio incita all’azione; il movimento è la chiave del benessere in questa settimana. Capricorno, questa settimana godrà del transito di Venere per cui riuscirà ad ottenere il massimo dalle relazioni. Sul lavoro le cose andranno a gonfie vele, è possibile guardare al futuro con entusiasmo ma meglio tenere l’ansia e lo stress sotto controllo.

Scorpione, bene in amore con Venere favorevole ma attenti al lavoro. I risultati dei nuovi cambiamenti sono arrivati e occorre affrontarli con coraggio e pazienza. Per questo ci saranno giornate piene di tensione, cercate di rilassarvi in tutti i modi. Pesci, sarà un cielo sereno da tutti i punti di vista. Meglio vivere a pieno la vita, ma senza esagerare perchè la stanchezza si fa sentire consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











