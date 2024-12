L’oroscopo settimanale di Simon and the Stars svela cosa dicono le stelle per i prossimi giorni soffermandosi sul fatto che questo fine settimana sarà particolarmente energico e capace di mostrare con chiarezza alcune situazioni che finora non sono state ben definitive. Nella settimana fino al 15 dicembre 2024 grazie a Venere in Acquario ritorneranno in auge l’emozioni, soprattutto per i segni d’aria: Gemelli, Bilancia e Acquario e per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario . Infine, grazie alla Luna Piena sarete in grado di dare maggior attenzione alle vostre emozioni ed ai vostri sentimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni della settimana da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale fino al 15 dicembre 2024: previsioni su amore e lavore dei primi segni

ARIETE: Dal punto di vista professionale ci saranno buone occasioni soprattutto per i liberi professionisti, qualcuno potrebbe prendere in considerazione una nuova collaborazione, per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, bellissimo cielo per l’amore con Venere di nuovo in bell’aspetto.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Simon and the Stars, sul lavoro portate avanti iniziative e idee anche se le evoluzioni più interessanti si avranno tra la fine di dicembre e gennaio, evitate di fare confronti e paragoni. In amore le coppie collaudate non avranno problemi mentre per quelle più recenti è necessario un confronto.

GEMELLI: Prendere certe decisioni non è mai facile, così come raggiungere certi accordi professionali, tuttavia hai tutte le carte in regola per poter siglare un accordo o concludere un contratto, particolarmente efficace la giornata di venerdì 13 dicembre, Venere a favore riporta i sentimenti al primo posto soprattutto nel weekend.

Simon and the Stars, oroscopo settimanale fino al 15 dicembre 2024: Cancro in rinascita

CANCRO: Dopo tensioni e sicurezze è tempo di sistemare le cose e fare ordine non solo dal punto di vista lavorativo ma anche sentimentale, in amore la Luna Piena in Gemelli illumina il tuo weekend con un’energia particolare e puoi spingerti a prendere importanti scelte per il futuro magari mettere programmando un matrimonio.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Simon and the stars, per colpa di Venere ancora in opposizione le giornate di mercoledì 11 e giovedì 12 possono innervosire, tuttavia già a partire da venerdì 13 puoi trovare delle valide soluzioni. Nelle coppie stabili è possibile parlare di matrimonio e figli, weekend all’insegna dei sentimenti.

VERGINE: Cielo non particolarmente perfetto che invita alla pazienza, soprattutto fino a venerdì 13 dicembre quando certe questioni di lavoro verranno gestite con cura. Potrebbero slittare accordi e trattative. il lavoro sarà la vostra priorità facendo slittare in secondo piano l’amore, e questo può essere un problema.