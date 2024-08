Le previsioni di Branko per l’Oroscopo settimanale 20-25 agosto 2024 ci portano inevitabilmente ad un focus su amore e lavoro in vista di quelle che possono essere considerate le battute finali di questa estate. Ultimi incontri ‘calienti’ o momento di quiete sul fronte sentimentale? Gli impegni lavorativo incombono ed è forse il momento di tornare a concentrarsi sul fronte professionale. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di Branko per l’Oroscopo settimanale 20-25 agosto 2024.

Oroscopo settimanale 20-25 agosto 2024, le previsioni di Branko/ Toro in affanno, Ariete energici

Le previsioni di Branko per l’Oroscopo settimanale 20-25 agosto 2024: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: L’amore torna finalmente a dominare la scena grazie ad una splendida Luna che tutela le relazioni; occhio però a qualche frizione in vista del weekend.

SCORPIONE: Anche per i nati sotto questo segno il rischio è di procedere a rilento a partire da inizio settimana. Si prevede però una netta ripresa a partire dal fine settimana.

SAGITTARIO: Stando alle previsioni di Branko per l’Oroscopo settimanale 20-25 agosto 2024 ottime opportunità sul fronte lavorativo potrebbero allietare questa parte conclusiva del mese estivo; buoni spunti anche in ambito sentimentale.

CAPRICORNO: La giornata di domani sarà forse quella chiave per chi ha necessità di dare priorità all’amore; il momento topico sarà però il fine settimana.

ACQUARIO: La Luna è spesso un’ottima alleata e in questi giorni sarà con buone probabilità dalla vostra parte; già da questo inizio settimana il lavoro sarà al top grazie alla vostra energia ma anche in amore non sono da escludere incontri interessanti.

PESCI: Non siete reduci da un periodo particolarmente positivo ma la nuova settimana vi porterà finalmente ad essere ambiziosi sul lavoro e pronti a circostanze piccanti in amore.