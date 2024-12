Oroscopo settimanale dal 21-28 dicembre 2024: le previsioni per i segni Bilancia, Scorpione e Sagittario

Proseguiamo il nostro approfondimento con l’oroscopo settimanale e le previsioni che vanno dal 21-28 dicembre 2024 per gli altri segni dello zodiaco. Anche in questo caso le previsioni settimanali sono tratte da un articolo pubblicato su Io Donna a cura di Francesca Tumiati. Vediamo dunque cosa aspettarci nei prossimi giorni, quali segni dovranno stringere i denti e quali invece beneficeranno dei favori delle stelle.

Bilancia: partiamo da questo segno che ha il potere di creare un’energia avvolgente e contagiosa. Il che si traduce in feedback positivi sia sul piano lavorativo che nei rapporti personali, specialmente col partner. E’ forse giunto il momento di spingersi oltre.

Scorpione: l’oroscopo settimanale sembra consigliare una sola cosa per i nati sotto questo segno, lasciarsi andare e liberare la mente. L’ansia e le tensioni non sono buone consigliere, forse è il momento di provare andare oltre se stessi.

Sagittario: in questi giorni sembra che sia scattato qualcosa di molto importante. Confrontarsi con se stessi può essere una soluzione utile per trovare nuovi spunti e, per quanto riguarda l’amore, riappropriarsi del tempo col proprio partner.

Capricorno, Acquario e Pesci: oroscopo settimanale dal 21-28 dicembre 2024

Capricorno: per i nati sotto questo l’oroscopo settimanale sembra voler suggerire di fare caso e porre maggiore attenzione ai momenti di felicità. Perché forse, il segreto di questo fine anno, è proprio riscoprire la propria luminosità.

Acquario: tutto sembra delinearsi perfettamente e le previsioni anticipano un allineamento invitante di tutti i pianeti. Svolta sempre più vicina per chi desidera cambiare la propria vita in meglio.

Pesci: in fondo da questo Natale in arrivo, i Pesci deciderebbero più magia e leggerezza. E allora il suggerimento che si legge tra le righe di questo oroscopo settimanale è di dedicare più tempo a se stessi, in favore di una rinascita che è più che mai alla portata.