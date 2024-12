Oroscopo settimanale, le previsioni dal 23 al 29 dicembre: Sagittario, aria di rinnovamento…

Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco, con l’oroscopo settimanale dal 23 al 29 dicembre e le previsioni di Artemide pubblicate su La Gazzetta del Sud. Cosa devono aspettarsi dunque i nati sotto segno di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci nei giorni delle festività natalizie che ci accompagnano verso la fine dell’anno? Andiamo subito a scoprirlo, analizzando brevemente segno dopo segno.

Per quanto riguarda il segno della Bilancia, l’oroscopo settimanale di Artemide prevede una settimana emozionante e molto coinvolgente. Tante nuove opportunità bussano alle porta, soprattutto dal punto di vista sentimentale e relazionale.

Passiamo allo Scorpione che ritrova energia e positività nella settimana del natale. L’approccio spensierato è la mossa giusta per affrontare le sfide quotidiane. Il relax non manca, così come il raccolto e le soddisfazioni in arrivo.

Per il Sagittario occorre concentrarsi sull’organizzazione e il rinnovamento. L’oroscopo settimanale di Artemide sottolinea il desiderio di libertà e avventura per i nati sotto questo segno. In questo senso potrebbero essere giorni proficui…

Oroscopo settimanale, ecco le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci: stelle favorevoli ma…

L’oroscopo settimanale per il Capricorno si sofferma su due aspetti: la riconciliazione e la costruzione. Secondo l’esperta questo è il momento ideale per rinsaldare o recuperare rapporti importanti ed investire nel proprio benessere personale.

Per quanto riguarda l’Acquario, sembrano esserci novità in arrivo specialmente in ambito professionale e finanziario. Le stelle giocano a favore di questo segno, che può vivere tutto sommato serenamente la settimana delle festività.

Chiudiamo l’oroscopo settimanale con il segno dei Pesci. Secondo Artemide si profilano giorni piacevoli e positivi, con le stelle che sembrano lasciarci un suggerimento: concentrarsi su ciò che conta davvero per noi. Sarà forse l’ora di godersi il clima delle festività senza farsi affossare da altri pensieri?