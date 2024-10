Cosa dicono le stelle per l’oroscopo settimanale da domenica 6 ottobre a sabato 12 ottobre 2024? Quali segni saranno particolarmente fortunati in amore e quali, invece, sul lavoro? Secondo le congiunzioni astrali di Stelle, Pianeti e Satelliti vivranno una settimana al top sia sul lavoro che in amore Acquario e Sagittario mentre i Bilancia avranno si un ottimo cielo ma non mancheranno degli ostacoli. Dopo aver visto le previsioni dei primi sei segni dello Zodiaco, da Ariete a Vergine vediamo cosa prevedono gli Astri per gli ultimi sei, da Bilancia a Pesci.

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2024/ Previsioni da Ariete a Vergine: nuovi incontri per Gemelli

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2024: inizio non entusiasmante per Bilancia

BILANCIA: La settimana inizia in maniera non entusiasmante soprattutto nella giornata di martedì 8 ottobre la Luna può portare disordine nei rapporti ed un senso di irritazione generale, anche sul lavoro si rischia di essere sovracaricati.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 ottobre 2024/ Venere è opposta al Toro e Marte all'Ariete: weekend teso

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2024 svela che nei prossimi giorni per fortuna non ci saranno particolari ostacoli anche se piccole insidie non mancheranno. Cercate di limitare la tendenza ad avere tutto sotto controllo perché potrebbe rivelarsi controproducente in amore e sul lavoro.

SAGITTARIO: Ottimo cielo per chi è impegnato in una relazione stabile, il legame con il partner sarà rafforzato, in amore fidatevi del vostro intuito. Sul lavoro, invece, il consiglio è quello di pianificare con cura impegni e progetti rimandando quelli meno urgenti.

Previsioni ultimi segni: oroscopo settimanale fino al 12 ottobre 2024

CAPRICORNO: Le prossime giornate saranno dinamiche ed entusiasmanti, in amore cercate di non essere eccessivamente distaccati perché rischiate di allontanare il partner, è meglio puntare su una collaborazione aperta e sincera, nel lavoro invece il successo e la fortuna saranno a portata di mano.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 ottobre 2024/ Una Luna passionale che non coinvolge Acquario e Sagittario

ACQUARIO: Stando all’oroscopo settimanale fino al 12 ottobre 2024 svelano che per voi saranno giorni pieni di energia e intesa con il partner, i single dovranno mantenere alta la guardia perché per loro sono possibili nuovi e interessanti incontri, anche sul lavoro tutto scorrerà senza intoppi.

PESCI: Giornate favorevoli per concretizzare progetti e affari che fino a poco tempo fa sembravano irrealizzabili, anche in amore c’è serenità e affiatamente per le coppie mentre i single, invece, vivranno un periodo di incertezza, nel lavoro è il momento di chiarire malintesi e confrontarsi con i partner.