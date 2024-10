L’oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2024 con le previsioni dei primi sei segni dello Zodiaco svela che ci saranno possibilità di nuovi e interessanti incontri per Gemelli e Toro soprattutto nel weekend. Ariete, invece, sarà alle prese con una notizia inattesa mentre Leone non partirà con il piede giusto, settimana un po’ sottotono o comunque lontana da come la vorreste. Anche Vergine avrà un l’umore un po’ basso mentre Cancro potrebbe avere delle difficoltà sia in campo professionale che sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni da Ariete a Vergine per la prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 ottobre 2024/ Venere è opposta al Toro e Marte all'Ariete: weekend teso

Oroscopo settimanale fino al 12 ottobre 2024: previsioni dei primi segni

ARIETE: La settimana comincerà positivamente, per poi prendere una piega decisamente meno vivace man mano che ci si avvicinerà al weekend. L’arrivo di una notizia inattesa aprirà scenari nuovi, magari risolvendo un problema su cui vi stavate arrovellando da tempo.

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 ottobre 2024/ Una Luna passionale che non coinvolge Acquario e Sagittario

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale la settimana inizierà con una nota negativa, ma non lascerà spazio a particolari sorprese. In generale il periodo non presenterà scossoni né sul fronte emotivo né su quello lavorativo, ma questo non dovrà portarvi a sottovalutare la delicatezza di alcuni momenti

GEMELLI: Pochi gli ostacoli ma con imprevisti da gestire con decisione e prontezza. Le stelle, dal 7 al 13 ottobre, suggeriscono serenità per chi è in coppia stabile. Possibilità di nuovi incontri soprattutto nel weekend.

Previsioni segno per segno: oroscopo settimanale di Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: La conclusione della settimana non sarà delle migliori. Venerdì e sabato saranno segnati da un umore fluttuante e da un senso di insicurezza che renderà più difficile affrontare le giornate con la solita determinazione.

Oroscopo Branko, previsioni venerdì 4 ottobre 2024/ Bilancia cerca soluzioni, Acquario creativo

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale la settimana non partirà con l’entusiasmo che vorreste. Si presenterà un’atmosfera pesante e un umore non proprio al massimo. Chi è single si troverà a fare i conti con vecchie conoscenze e rivalutare i rapporti.

VERGINE: Un simbolico “ko” si abbatterà sulle energie e sull’umore, perciò bisognerà affrontare ogni situazione con prudenza e senza sottovalutare piccoli segnali di disagio. In amore, meglio evitare di amplificare diatribe senza senso con il partner.