L’oroscopo settimanale dell’amore e della fortuna prevede delle speciali previsioni da lunedì 19 a domenica 25 agosto 2025 concentrandosi soprattutto sui segni più, o meno, baciati da Venere e dalla Dea Bendata. Questa settimana il pianeta Venere nel segno della Vergine regalerà grandi emozioni a tutti i segni di terra e qualche pena d’amore soprattutto per i poveri Pesci ma non solo. Vediamo nel dettaglio cosa dicono le Stelle per i segni da Bilancia a Pesci.

Oroscopo settimanale, previsioni su amore e fortuna dal 19 al 25 agosto 2024

BILANCIA: Il cielo ti sorride: Marte, Giove e Mercurio in transito favorevole al tuo segno ti regalano una marcia in più, tanta energia positiva e voglia di metterti in gioco! L’autunno di porterà delle belle soddisfazioni, ed è l’ora di mettere da parte il pessimismo e cominciare a essere la prima che fa il tifo per sé stessa. Giorno fortunato lunedì

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale svela che Venere sarà la vera protagonista della tua settimana: il suo transito favorevole nel segno “amico” della Vergine porta solidità e concretezza nella tua relazione. Particolarmente emozionanti le giornate di martedì e mercoledì, quando anche la luna sarà in posizione favorevole. Giorno fortunato mercoledì

SAGITTARIO: Marte e Giove in opposizione mettono qualche ostacolo in più sul tuo percorso: per fortuna potrai contare sul favore di Mercurio, che ti regalerà delle novità interessanti. In amore, invece, ti tocca fare i conti col transito sfavorevole di Venere, che porterà litigi e discussioni col partner. Giorno fortunato giovedì.

Previsioni su amore e fortuna: oroscopo settimanale segno per segno

CAPRICORNO: Nel tuo cielo continua a brillare una bella Venere in transito favorevole: l’amore ti regala grandi soddisfazioni, e per alcune di voi potrebbe giungere il momento di fare un passo avanti col partner, che si tratti di una convivenza, di un figlio o altro… metti da parte le paure e fidati del tuo istinto! Una luna fortunata splenderà per te. Giorno fortunato martedì.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale svela che la settimana comincia con una bella luna fortunata in congiunzione nella giornata di lunedì: potrebbe arrivare una buona notizia! Il pianeta Mercurio non sarà più in opposizione… Giove, tuttavia, è dalla tua parte e puoi contare su di lui per i tuoi progetti: non smettere di sognare in grande come solo tu sai fare! Giorno fortunato lunedì.

PESCI: Potrai contare su due giornate di luna in congiunzione, martedì e mercoledì, quando la fortuna ti sorriderà. Saranno anche le giornate migliori per affrontare una discussione col partner che è inutile rimandare: Venere in opposizione porta a galla tutti i problemi irrisolti, e non serve voltare le spalle. Giornata favorevole martedì.