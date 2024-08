Siamo alle porte della metà di agosto con Ferragosto sullo sfondo; non possono dunque mancare le previsioni in amore del 12-18 agosto 2024 secondo l’Oroscopo settimanale. L’amore è al centro dell’attenzione nel mese più ‘caliente’ per antonomasia: vale la pena tuffarsi in nuove sfide e opportunità o sarà meglio limitare al minimo i rischi? Per le coppie il periodo è propizio per progetti e serenità o tornano dissidi e incomprensioni? Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni in amore secondo l’Oroscopo settimanale 12-18 agosto 2024.

Oroscopo settimanale Paolo Fox 12-18 agosto 2024/ Previsioni da Ariete a Vergine: opportunità per Leone

Le previsioni per l’Oroscopo settimanale 12-18 agosto 2024: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: La settimana si preannuncia ‘on fire’, in linea con le temperature: caldo e amore viaggiano all’unisono sia per chi è in coppia sia per i single. Incontri febbrili non sono da escludere proprio a ridosso di ferragosto.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 agosto 2024/ Una Luna passionale in Scorpione irrita alcuni segni: quali sono?

TORO: Secondo le previsioni in amore dell’Oroscopo settimanale 12-18 agosto 2024, l’amore torna in auge per il prossimo fine settimana ma attenzione ai giorni che precedono il weekend: non sono da escludere dissidi e incomprensioni di coppia.

GEMELLI: Tentar non nuoce, ma serve coraggio: l’amore a volte può essere vissuto come una vera e propria sfida e la settimana si preannuncia particolarmente accattivante per chi ama mettersi in gioco.

CANCRO: Lasciarsi andare non è sempre facile ma può essere la giusta chiave per dare libero spazio alle svolte in amore. Chi è arenato da tempo dovrà darsi da fare, più agevole il periodo per i rapporti di coppia.

Oroscopo Branko, previsioni per oggi 11 agosto 2024/ Leone, attenzione alle tensioni! Vergine tra flirt e...

LEONE: La settimana che arriva segue la falsariga di quanto vissuto nel periodo precedente: scontri e incontri caratterizzeranno rispettivamente la vita di coppia e l’attualità dei single. Attenzione però ad evitare esagerazioni e gesti troppo avventati.

VERGINE: Chi troppo vuole nulla stringe, recita un modo di dire: forzare troppo la mano, in amore, può spesso essere un deterrente. La settimana vi invita forse a dedicarvi alla cautela e a prendere decisioni con maggiore calma.

Le previsioni per l’Oroscopo settimanale 12-18 agosto 2024: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Non sempre c’è spazio per dedicarsi all’amore ma tirare troppo presto i remi in barca non è detto che sia davvero la scelta giusta. Che siate in coppia o single, non è il momento di darsi per sconfitti.

SCORPIONE: Stando alle previsioni in amore dell’Oroscopo settimanale 12-18 agosto 2024, alcune situazioni intricate potrebbero complicare i piani soprattutto in vista del prossimo weekend. Evitate di essere caotici nelle decisioni e stringete il cerchio delle ambizioni.

SAGITTARIO: Estate è spensieratezza per antonomasia ma qualche pensiero di troppo potrebbe guastare i rapporti di coppia nel corso di questa settimana. Questioni di gelosia e possessività rischiano di essere deleterie, meglio riflettere prima di aprirsi allo scontro.

CAPRICORNO: Le stelle sorridono e prendono per mano l’amore: la settimana, soprattutto nel periodo di Ferragosto, promette scintille piacevoli e una ventata di eros considerevole soprattutto per chi è single. Ne beneficerà anche chi è in coppia con una sorta di ‘seconda giovinezza’.

ACQUARIO: Progetti, riflessioni e obiettivi sono forse da rimandare a settembre: la vita di coppia è fatta di step e non sempre il periodo è propizio per mettere nero su bianco svolte e cambiamenti soprattutto se non si tiene conto del parere del partner.

PESCI: La settimana può indicare la strada da seguire per procedere al meglio anche per tutto il resto del mese di agosto. L’amore a volte alimenta dubbi e incertezza, provoca ansie e ipocondrie: forse il modo migliore per scalzare gli ‘spettri’ è affidarsi ad una buona dose di ottimismo.