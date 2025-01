L’oroscopo settimanale di Branko con le previsioni dal 10 al 16 gennaio 2025 come sempre è tratto dal magazine Chi. L’astrologo ha svelato cosa prevedono le Stelle per tutti i segni dello Zodiaco concentrandosi su amore, lavoro, fortuna e salute. Chi avrà un cielo discreto, chi buono, chi molto e chi ottimo. Di seguito sono riportate le previsioni della settimana da Bilancia a Pesci.

Oroscopo Branko 9 gennaio 2025, previsioni/ Bilancia dinamica, problemi in amore per Scorpione

Oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 10 al 16 gennaio 2025

BILANCIA: La settimana potrebbe essere contraddistinta da un po’ di fredda e da tensioni tra genitori e figli, ed anche dal punto di vista del lavoro potrebbero esserci delle tensioni e degli attacchi dalla concorrenza, per fortuna Acquario riesce a calmarvi e Toro vi capisce e sostiene.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 8 gennaio 2025/ Bilancia sotto pressione, Acquario intraprendenti

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Branko, il cielo sarà ottimo senza nessun pianeta ostile, sul lavoro potrete partire alla riscossa e si aprono nuovi spazi anche all’estero, in amore fiorisce qualcosa di prezioso e Venere vi promette felicità, per i single incontri con Cancro e soprattutto con Gemelli.

SAGITTARIO: Cielo buono in generale ma la famiglia resta un aspetto un po’ problematico e potrebbero venire fuori vecchie ruggini anche per questioni di eredità e patrimoni, la situazione finanziaria però migliorerà.

Branko, oroscopo settimanale fino al 16 gennaio 2025: previsioni ultimi segni

CAPRICORNO: È noto e risaputo che voi avete sempre ragione ma non è saggio farlo notare ai fidanzati, al coniuge, ai collaboratori ed ai soci, in amore lasciatevi consigliare da Venere mentre sul lavoro grazie a Mercurio potrete aggirare tutti gli ostacoli.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 8 gennaio 2025/ I Gemelli primeggiano, Vergine più razionali

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale dal 10 al 16 gennaio 2025 per i nati del segno prevede un cielo molto buono. Marte allenta la pressione sulla vita personale e sentimentale disarmando tutti coloro che cercano di ostacolare la vostra corsa al successo, in amore un Vergine potrebbe tendervi la mano.

PESCI: Con Venere e Marte dalla vostra parte l’amore sarà trionfante e vincente e tutti gli sguardi sono per voi, per i single nel weekend è possibile che nasca l’amore, e gli incontri sono favoriti con i dolci Cancro mentre per Scorpione siete dei potentissimi magneti.