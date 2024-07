L’oroscopo settimanale di Branko con le previsioni della settimana dal 2 all’8 agosto 2024 svela cosa dicono le Stelle per tutti i dodici segni dello Zodiaco. Alcuni avranno importanti novità sul lavoro, altri invece vedranno favoriti i nuovi incontri mentre le coppie più solide vedranno il loro amore proseguire a gonfie vele. Le previsioni del noto astrologo sono tratte dal magazine Chi, e dopo l’oroscopo dei primi segni vediamo cosa accadrà agli ultimi si segni da Bilancia a Pesci.

Oroscopo settimanale di Branko 2-8 agosto 2024: Scorpione nuovi incontri e armonia nella coppia

BILANCIA: Chi è solo non lo resterà a lungo in questo agosto eccitante, piacevoli e movimentati saranno i viaggi. Da lunedì 5 Venere diventa più timida ma sempre desiderosa di dimostrare la vostra tenerezza alla persona amata ed i prossimi giorni saranno strepitosi per amore e nuove amicizie.

SCORPIONE: L’amore che provoca e vi sfida vi piace sempre tanto ma la Luna nuova rischia di farvi perdere la calma se la terrete a bada avrete i raggi affettuosi di Venere in Vergine che procura nuovi incontri, amicizie ed armonia nella coppia, negli affari limitate le spese.

SAGITTARIO: L’oroscopo settimanale di Branko rivela che è il momento di viaggiare e di stare attenti alla nuova Venere che vi attira in situazioni complicate, poco limpide e con persone impegnate, prudenza in campo pratico.

Branko, oroscopo settimanale dal 2 all’8 agosto: previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

CAPRICORNO: Siamo ad agosto, la vogliamo finire di dedicarci agli affari e pensare all’amore ed alle passioni? Venere vi invita ad allargare gli orizzonti mentre Mercurio vi fa sentire come degli adolescenti, molto bene i viaggi e i rapporti all’estero non solo in amore ma anche nella professione.

ACQUARIO: Stando all’oroscopo settimanale di Branko svelano che con Venere in Vergine vi sentirete subito ottimisti anche in amore, un incontro può diventare qualcosa di importante e non solo attrazione fisica, grande creatività e intraprendenza per gli artisti del segno.

PESCI: Resistete ad una Venere capricciosa e pignola, se amate davvero non vi peserà pazienza e tollerare dubbi, gelosie, provocazioni di una storia che vi ha dato tanto e tanto potrebbe ancora darvi. Recuperate il sonno perduto che vi fa sembrare tutto più drammatico.