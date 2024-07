L’oroscopo settimanale di Branko con le previsioni della settimana dal 2 all’8 agosto 2024 svela cosa dicono le Stelle. Alcuni segni avranno importanti novità sul lavoro, altri invece potranno brillare in amore o vedranno favoriti i nuovi incontri. Le previsioni del noto astrologo sono tratte dal magazine Chi, vediamo dunque di seguito l’oroscopo dei primi sei segni: da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale 2-8 agosto 2024 di Branko, le previsioni: cielo pieno di sorprese per Toro

ARIETE: Sino a domenica 4 agosto c’è una caldissima Venere e in seguito grazie a Marte e Giove la vita affettiva rimane divertente, movimentata e piacevole. I nuovi incontri sono proprio vicini a voi. Se siete ancora al lavoro, o se la vostra attività è connessa all’estate o alle vacanze il successo è garantito.

TORO: La Luna nuova in Leone disturba la famiglia ma il vostro cielo di agosto è pieno di sorprese positive soprattutto nel settore dell’amore. Stando all’oroscopo settimanale di Branko, ottima sarà anche la situazione pratica e lavorativa, i soldi girano e arriveranno nelle vostre tasche.

GEMELLI: Giove e Marte vi danno forza e ottimismo e la Luna nuova in Leone favorisce gite e spostamenti, non esagerate però con la vostra lingua che a volte è più affilata della spada e per amor di battuta infilzereste persino il vostro migliore amico. Se siete al lavoro non fatevi spazientire dai ritardi.

Branko, oroscopo settimanale dal 2 all’8 agosto 2024: continuano i successi per Leone

CANCRO: Siete volitivi, possessivi, risolutivi sorprenderete qualcuno che non vi riconoscerà e potrebbe persino innamorarsi follemente di voi. La nuova Venere vi favorisce in amore e non solo. Nel campo pratico tra investimenti e immobili siete in una botte di ferro.

LEONE: L’oroscopo settimanale di Branko vi incorona al top, ottime opportunità di successi e riconoscimenti sul lavoro, sono assicurate avventure grazie a Giove e Marte nel campo degli incontri e delle amicizie, sono assicurate avventure sexy e attrazioni improvvise, anche un’amicizia può diventare qualcosa di più.

VERGINE: Cielo non proprio facile, Saturno, Nettuno, Giove e Marte ostacolano i buoni influssi delle stelle ma potete vincere con la bravura e la resilienza. In amore possono fare miracoli intelligenza, ironia e dialogo se ci sono conflitti tra cuore e carriera saprete trovare la via per conciliarli.