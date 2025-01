Sveliamo qui di seguito l’oroscopo settimanale di Branko con le previsioni dal 23 al 30 gennaio 2025 tratto dal settimanale Chi. Tenendo conto di amore, lavoro e fortuna, vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco, che vedono anche l’influenza delle stelle e dei pianeti come Venere, Marte, Urano e Saturno.

Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni dal 23 al 30 gennaio 2025

ARIETE: i nati sotto questo segno vivono un crescendo di emozione grazie anche alla Luna calda e allegra nel weekend. Sono ispirati dalle stelle a compiere nuove imprese. Favoriti anche gli studi e le specializzazioni. Attenzione ai soliti contrasti familiari che provocano fastidi. Mercoledì è un giorno da segnare sul calendario. Luna che porta a nuovi incontri.

TORO: il consiglio dell’astrologo è quello di concludere gli affari entro lunedì 27 gennaio. Luna nuova nella giornata di mercoledì, ma attenzione perché i progetti potrebbero non andare avanti se non sono provvisti di una base solida. Marte positivo, hanno le armi per battere la concorrenza. L’alleata migliore? La Vergine.

GEMELLI: ottima posizione della Luna nella giornata di mercoledì. Mercurio assume un ruolo positivo. Gran fermento nella loro mente, sono stimolati da nuovi contatti e ambienti più freschi. Devono espandersi e non fermarsi solo perché Giove è positivo.

CANCRO: martedì 28 gennaio secondo l’oroscopo della settimana di Branko sarà una giornata in cui se ne via i dubbi causati da alcuni pianeti contrari. La strada davanti a loro appare sgombra. Marte dà loro grande forza oltre a una innegabile passionalità.

LEONE: fine settimana ottimo per la sfera sentimentale con una bella Luna. Come sempre il matrimonio chiede un grande sforzo. Attenzione a un Mercurio troppo polemico nella giornata di martedì 28 gennaio. Buone opportunità arrivano anche dal settore delle amicizie. Il consiglio dell’astrologo è quello di riposare di più.

VERGINE: riflettori puntati sul settore professionale. È un cielo che li riporta con i piedi per terra. Ci sono buone opportunità di investimento. Bene la sfera del lavoro, il consiglio è quello di curarsi di loro stessi. I nati sotto questo segno risveglia il loro desiderio.