Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 novembre 2024: cosa dicono le stelle per gli ultimi sei segni dello zodiaco

Dopo le previsioni dell’oroscopo settimanale per i primi sei segni dello zodiaco, Branko svela cosa prevedono le stelle per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quali segni vivranno una settimana tranquilla, senza alcun tipo di preoccupazione dal punto di vista sentimentale e lavorativo? E chi, invece, dovrà affrontare giorni particolarmente complicati? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 novembre 2024: nuove amicizie per la Bilancia

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko, i nati sotto il segno della Bilancia sentiranno il forte desiderio di dedicarsi alle relazioni sociali. Non sono da escludere nuove amicizie che, per i single, potrebbero trasformarsi anche in qualcosa di più profondo. La situazione economica migliora, ma fate comunque attenzione agli investimenti.

Qualche problema sentimentale per i nati sotto il segno dello Scorpione che sentiranno l’esigenza di chiarire alcune situazioni con il partner. Sul lavoro, invece, restate concentrati sull’obiettivo che volete raggiungere e i risultati non tarderanno ad arrivare. Il Sagittario, invece, deve evitare le decisioni impulsive e valutare bene il da farsi. L’amore, invece, sorride ai single che potranno vivere emozioni intense.

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko, i nati sotto il segno del Capricorno potrebbero ricevere un’importante gratificazione professionale ma attenzione alla sfera sentimentale perché per evitare discussioni inutili sarà importante ascoltare anche le esigenze del partner. Settimana di riflessione per l’Acquario che sfrutterà il tempo per raggiungere gli obiettivi personali. sul lavoro potrebbe sorgere qualche sfida che riuscirai ad affrontare con determinazione.

Infine, l’oroscopo settimanale di Branko, per i Pesci, prevede una settimana creativa dal punto di vista professionale potendo sfruttare tutte le tue idee. In amore, attenzione a non essere troppo critici nei confronti del partner o della persona che state frequentando.