Oroscopo settimanale Branko dal 26 luglio all’1 agosto 2024

Ritorna l’appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko, questa volta relativo ai giorni che vanno dal 26 luglio all’1 agosto 2024; cosa raccontano le stelle secondo le previsioni del noto astrologo, pubblicate sul nuovo numero del settimanale Chi da oggi in edicola? Scopriamo nel dettaglio quelle inerenti alla seconda metà dello Zodiaco, dunque Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci (qui le previsioni settimanali dei primi 6 segni zodiacali).

Oroscopo settimanale Branko: Scorpione gelosi, Bilancia sereni

BILANCIA: Cielo sereno e senza disturbi ed estate che trionferà per voi: è un momento positivo anche per l’amore, tra relazioni consolidate e possibili incontri carichi di piacere e promesse che dovrete mantenere e far mantenere. Grazie alla Luna, chiuderete alcune questioni del passato, da conti in comune a spartizioni ed eredità; capitolo incontri, Leone vi scalda il cuore ma attenzione al Toro…

SCORPIONE: Sì al fuoco della passione, ma occhio al fattore gelosia alimentato da Giove e Marte: occorre ragionare, grazie a Mercurio in Vergine, e comprenderete che sono solo sospetti e che tutto procede per il meglio. Non tormentatevi ma, anzi, dedicate tempo ed energie a coltivare l’eros; per gli incontri, Capricorno è una conferma ma Pesci potrebbe intromettersi.

SAGITTARIO: Con l’aiuto della Luna sistemerete questioni in sospeso e vi godrete vacanze, viaggi e amore e l’esplorazione di nuove mete per riposarvi. Se avete la persona giusta accanto, il matrimonio rimarrà in armonia; occhio però alla salute… Un incontro con Gemelli potrebbe rappresentare scontro o grande amore, mentre Ariete è in attesa.

CAPRICORNO: Grazie alla Luna in Toro ultimerete tutte le questioni sentimentali e professionali: godetevi ora le vacanze, viaggiate senza stelle negative su di voi e, grazie a Mercurio, approfondite lo studio delle lingue o espandete la vostra attività all’estero, mentre l’amore procede intimo e silenzioso. Per gli incontri, vi compenserete con Pesci ma occhio all’amato Toro.

ACQUARIO: Amore e passione vivaci e sexy grazie a Venere in Leone, e con Marte e Giove tutto procederà al meglio, tra relazioni e nuovi incontri appaganti. Siate creativi, l’estate favorisce gli artisti come voi, occhio però ad alcune tensioni in famiglia: mantenete la serenità. L’incontro con un Cancro ammorbidirà determinate situazioni ma sarete tentati da un Gemelli…

PESCI: Riscoprirete le radici familiari nonostante alcuni contrasti, in cui non dovrete perdere la calma: lavorare in ufficio sarà un’opportunità per voi per scoprire nuove vie e ritmi lavorativi più soddisfacenti, mentre in amore starà a voi far funzionare le cose. Per gli incontri avrete una sfida in Acquario, ma avrete anche la certezza che Scorpione non vi tradirà quasi mai.