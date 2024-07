Oroscopo settimanale Branko dal 26 luglio all’1 agosto 2024

Cosa rivelano le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko per i giorni dal 26 luglio all’1 agosto 2024? Torna l’appuntamento con le previsioni del noto astrologo, riportate sul nuovo numero del settimanale Chi da oggi in edicola e relative ai 12 segni del nostro Zodiaco. Focalizzandoci sulla prima metà dei segni, quindi l’Ariete, il Toro, i Gemelli, il Cancro, il Leone e la Vergine, scopriamo insieme cos’ha in serbo per loro l’Oroscopo settimanale di Branko (qui le previsioni per la giornata di oggi).

Oroscopo settimanale Branko: Leone al top, Vergine in crisi

ARIETE: Estate carica di amore e divertimento con la Luna positiva, mentre grazie a Giove e Venere sarete protagonisti di flirt, incontri e serate in spiaggia ed anche in città vivrete di passione. Terminerete i lavori in sospeso, grazie a Mercurio, e godrete di fascino e forma fisica al top; per gli incontri, Sagittario favorito per un viaggio con voi ma occhio anche al Leone, che ricambia il vostro interesse.

TORO: Arde il fuoco nel vostro cuore, una febbre d’amore, ma occhio alla molla della gelosia per cui rischierete di diventare ombrosi e troncare una love story che invece potrebbe durare. Mercurio vi aiuterà a ragionare e rendervi più leggeri e sorridenti, Giove e Venere invece vi aiuteranno in denaro e affari. Per gli incontri, sarete affascinati dalla Bilancia mentre Capricorno rappresenta una certezza.

GEMELLI: Godetevi le vacanze e un cielo rosso di passione e allegria: grazie a Sole, Venere e Marte vi lancerete in flirt e avventure nuove. Staccate la spina dal lavoro e godetevi la vostra pausa, cercando di rallentare i ritmi; a casa difficoltà nella gestione dei figli. Per gli incontri, agli Ariete non riuscite a dire no ma occhio ad un Acquario che vi osserva e vi attende.

CANCRO: Godrete della compagnia degli amici di sempre, che ritroverete dopo tanto tempo; il vostro cielo è sereno e, grazie a Mercurio, da venerdì arriveranno novità in affari, tra notizie, contratti da firmare e risposte tanto attese, e il conto in banca sarà positivo. Capitolo incontri, Scorpione è nel vostro cuore ma occhio al Toro…

LEONE: Periodo sempre al top e, nonostante un leggero malumore previsto per domenica, tornerà in voi il sorriso. Siete una calamita per nuovi incontri, amori e relazioni social che saranno iper-positive, e anche a lavoro il periodo è positivo in affari, investimenti, denaro e questioni bancarie. Per gli incontri, Sagittario è il meglio per voi ma occhio a un Cancro che vi riserva un’attenzione speciale.

VERGINE: Alcune stelle potrebbero generare in voi uno stato di ansia; sarete un po’ in disparte, amore e forma fisica non al top, Marte vi stanca e dovrete fare attenzione alla guida e all’uso di oggetti taglienti. Mercurio, però, renderà la vostra vita pratica al massimo e supererete ogni ostacolo. Per gli incontri, siete attratti da uno Scorpione e vi si presenterà un bivio tra un Toro e un Capricorno…