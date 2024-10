Prosegue il nostro approfondimento con l‘oroscopo settimanale di Branko e le previsioni che vanno da lunedì 28 ottobre a domenica prossima 3 novembre per i segni della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Cosa aspettarci dunque nella settimana in arrivo? Quali di questi segni zodiacali potrà beneficiare dei favori delle stelle e quali invece dovranno stringere i denti? Scopriamo subito con questo articolo.

Bilancia: il celebre astrologo Branko preannuncia giorni difficili per i nati sotto questo sogno. L’amore può vivere una fase di instabilità, ma l’intuizione è sempre una buona consigliera, soprattutto in questo periodo. Sul fronte lavorativo le cose potrebbero andare diversamente da quanto preventivato, ma in futuro le cose cambieranno.

Scorpione: momento di alti e bassi per i nati sotto questo segno. L’oroscopo settimanale di Branko preannuncia sorprese inaspettate, non sempre positive. Il lavoro presenta nuove sfide, mentre le finanze richiedono attenzioni particolari. E’ bene prestare molta attenzione per evitare passi falsi potenzialmente pericolosi.

Sagittario: l’amore può presentare situazioni sfidanti nel corso della settimana, ma non mancano i momenti piacevoli, tra sorprese e colpi di fortuna. Per quanto riguarda le finanze, prestare attenzione ed essere prudenti può essere cosa buona e giusta.

Capricorno: l’oroscopo settimanale di Branko preannuncia nuove sfide e opportunità sul fronte lavorativo e della carriera. Tuttavia, prima di effettuare qualsiasi investimento è importante valutare attentamente pro e contro. L’amore vive una fase di piacevole stabilità, ma senza particolari picchi.

Acquario: la settimana sembra favorevole, complice un’energia crescente e sempre più alta. Attenzione però a non esagerare. L’amore potrebbe invece vivere momenti altalenanti, mentre la carriera offre spunti propizi per crescere ancora. Dal punto di vista dell’economia famigliare, il consiglio di Branko è di evitare spese impulsive.

Pesci: l’oroscopo settimanale preannuncia momenti a volte complicati in amore. Anche il lavoro non sorride, l’entusiasmo infatti è più basso del solito. Tenere sotto controllo le spese è un consiglio sempre valido, così come prendersi cura di se stessi e avere la forza di affrontare nuove sfide.