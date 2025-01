Qui di seguito sveliamo l’oroscopo settimanale di Branko con le sue previsioni dal 31 gennaio al 6 febbraio 2025 tratto dal settimanale Chi. Si vedranno gli influssi planetari e le indicazioni che le stelle danno ai nati sotto i primi sei segni dello zodiaco. Come si comporteranno Marte, Urano, Venere e Saturno? Andiamo a scoprirlo.

Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

ARIETE: purtroppo Venere avrà degli scontri spiacevoli con Marte. Interessanti opportunità dal punto di vista degli affari. Il consiglio dell’astrologo è quello di scaricare la tensione che si accumula a causa di un Marte che non aiuta per niente la loro causa. Il clima non è dei migliori. Favorito l’incontro con un Leone.

TORO: il sabato se lo potranno godere a base di romanticismo. Nuovi incontri favoriti grazie all’intervento della Luna insieme a Venere. Amicizie piacevoli e armoniose. La sfera pratica è infastidita da Mercurio e dal Sole, quindi meglio fare attenzione. Strategia innovativa attorno a mercoledì 5 febbraio. bene gli incontri con il Cancro.

GEMELLI: meglio stare calmi in questo periodo perché c’è il nervosismo della Luna da tenere sott’occhio. Il cielo migliora la domenica e martedì c’è Venere che si sposta. Possibili ritorni di fiamma e interessanti uscite con gli amici. Bene la situazione pratica, i soldi entrano ed escono come al solito. Occhi aperti attorno alla giornata di mercoledì 5 febbraio stando all’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko della settimana fino al 6 febbraio: previsioni per gli altri segni

CANCRO: Luna in ottima forma attorno alle giornate di venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio. Giornate perfette per amare e viaggiare con il partner. Attenzione a Venere che potrebbe attirarli verso persone un po’ strane e ambigue. Il consiglio dell’astrologo è quello di non richiudersi in un guscio protettivo. Saprebbero domare una persona nata sotto il segno dello Scorpione.

LEONE: c’è troppo nervosismo in questo periodo a causa di alcuni ostacoli che sembrano insormontabili e di alcuni contrasti con un capo o un collega. Tutto ciò potrebbe rallentare il progresso della loro carriera. Bella notizia nella giornata di martedì perché ci sarà un raggio di luce nella loro vita e che avrà a che fare con la sfera sentimentale.

VERGINE: nervosismo nella giornata del 31 gennaio e sabato 1 febbraio. La Luna li renderà un po’ ipercritici. È possibile un chiarimento dal punto di vista sentimentale anche perché Marte li spalleggia. Il consiglio è quello di non litigare con gli amici. Entusiasmo per una persona dell’Ariete.