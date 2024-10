L’oroscopo settimanale da lunedì 21 a domenica 27 ottobre 2024 rivela che inizia un’importante era per Scorpione sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Il Sole e entra nel segno ma influenzerà anche gli altri segni caratterizzando le giornate come piene di energia e di voglia di fare. Vediamo nel dettaglio le previsioni della settimana per i segni da Ariete a Vergine. Marte sarà nel segno del Cancro mentre in Gemelli sarà retrogrado Giove e in Pesci Saturno. Da giovedì 24 ottobre, invece, inizia il transito della Luna in Leone.

Oroscopo settimanale dal 21 al 27 ottobre 2024: nuove sfide per Ariete

ARIETE: Settimana che inizia e finisce con il piede giusto perché ti sentirai pieno di energia e pronto ad affrontare nuove sfide sia in amore che sul lavoro. Per quanto riguarda l’amore cerca di evitare scontri inutili e concentrati sul lavoro dove arriveranno risultati importanti.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale fino al 27 ottobre 2024, saranno giorni di riflessione e crescita personale, in amore potresti sentire il bisogno di un po’ di spazio per riconsiderare le tue priorità, giorni tesi al lavoro ma poi riuscirai a trovare un giusto equilibrio.

GEMELLI: Le prossime giornate saranno molte intense e ricche di novità, soprattutto in ambito professionale. Per gestire i ritmi frenetici ti aiuterà molto la tua capacità di adattamento, in amore evita discussioni e tensioni e cerca un maggiore dialogo.

Oroscopo settimanale 21-27 ottobre 2024: previsioni Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: In amore cercate il dialogo per evitare eventuali malintesi e tensioni e soprattutto mettete da parte l’orgoglio, nel lavoro otterrai buoni risultati grazie alla tua flessibilità. Nel complesso la settimana sarà movimentata e richiederà decisioni rapide per contrastare eventi inaspettati.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale nei prossimi giorni, Venere nel segno favorirà momenti di grande passione, l’amore sarà al centro delle tue giornate, sul lavoro invece potrebbero nascere degli imprevisti che è meglio fronteggiare con calma ed equilibrio, il consiglio è di non farti sopraffare dalle tensioni.

VERGINE: Per quanto riguarda l’amore sarà una settimana all’insegna di trasformazioni e cambiamenti nella quali dovresti poter prendere decisioni importanti, sul lavoro invece a fine settimana ci sarà un po’ di sollievo e pace mentre all’inizio la tensione e lo stress potrebbero farsi sentire.