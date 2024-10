Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 21 al 26 ottobre 2024: cosa prevedono le stelle per i primi sei segni zodiacali

Cosa prevedono le stelle per la settimana che va dal 21 al 26 ottobre 2024? A rispondere a tale domanda, come sempre, è Paolo Fox con il suo oroscopo settimanale valido per i primi sei segni dello zodiaco. Come saranno, dunque, i prossimi giorni, in amore e sul lavoro, per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni dal 30 settembre al 6 ottobre 2024/ Pesci, novità in amore

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 21 al 26 ottobre 2024: Toro, lasciati andare

Secondo le previsioni dell‘oroscopo settimanale di Paolo Fox, i nati sotto il segno dell’Ariete dovranno affrontare una settimana ricca di sfide e ostacoli. Le energie, tuttavia, per affrontare tutto, non mancheranno. In amore, però, è necessario controllare gli impulsi e l’istinto così come sul lavoro dove è necessario riflettere prima di prendere decisioni importanti. Per il Toro, sicuramente il segno più testardo dello zodiaco, è arrivato il momento di lasciarsi andare. Chi vive una relazione, dovrebbe cercare di essere più leggero per non rischiare di far sentire soffocato il partner dalle continue richieste di attenzioni. Buon momento sul lavoro dove sei concentrato sui progetti da portare avanti.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni dal 30 settembre al 6 ottobre 2024/ Ariete e Toro in difficoltà

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, invece, la settimana dal 21 al 26 ottobre 2024, è arrivato il momento di fare chiarezza e concentrarsi solo su una cosa. In amore potrebbero nascere malintesi ma attraverso la comunicazione tutto si risolverà.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 21 al 26 ottobre 2024: stanchezza per il Leone

Per il Cancro è finalmente arrivato il momento di uscire dal guscio e sfoggiare le proprie qualità, soprattutto nei rapporti di coppia. Chi sta vivendo un momento particolare o comincia a sentire stretta una relazione, dovrebbe trovare il coraggio di parlarne con il partner. Sul lavoro potrebbero esserci nuove sfide da affrontare, ma ci sono tutte le premesse per poterle affrontare.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni settimana 23-30 settembre 2024/ Gemelli in difficoltà sul lavoro

Il Leone è tra i segni più forti dello zodiaco ma, secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, nei prossimi giorni, avrà sicuramente bisogno di riposo. Sul lavoro la stanchezza si farà sentire e ci sarà la necessità di staccare. In amore, attenzione a non esagerare con le aspettative per non spaventare il partner. Infine, per i nati sotto il segno della Vergine sarà una settimana in cui sarà necessario rallentare ed evitare di fare troppe critiche al partner preferendo un approccio più dolce.