L’oroscopo settimanale da lunedì 21 a domenica 27 ottobre 2024 rivela che inizia un’importante era per Scorpione sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Il Sole e entra nel segno ma influenzerà anche gli altri segni caratterizzando le giornate come piene di energia e di voglia di fare. Nei prossimi giorni il Sole martedì entra nel segno dello Scorpione, Venere sarà in Sagittario; Plutone, invece, entrerà in Capricorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni della settimana per i gli ultimi segni, da Bilancia a Pesci.

Oroscopo settimanale, previsioni dal 21 al 27 ottobre: serenità per Bilancia

BILANCIA: Venere nel segno influenzerà i prossimi giorni in positivo in amore, sarai particolarmente sereno e vivrai momenti dolci. Nel lavoro, invece, potresti incontrare qualche ostacolo non messo in conto per mantenere la pace interiore, però, fai affidamento alla tua diplomazia.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale dal 21 al 27 ottobre 2024, non mancheranno trasformazione e cambiamenti. In amore, potrebbero emergere tensioni, ma sul lavoro riceverai riconoscimenti e nuovi stimoli. Il sole nel segno porterà energia e voglia di fare.

SAGITTARIO: In amore avrai Venere dalla tua parte che ti regalerà momenti di passione, sul lavoro, invece, potrebbe sorgere qualche imprevisto ma tu mantieni la calma e cerca di concentrarti sulle soluzioni piuttosto che sui problemi.

Previsioni degli ultimi segni: oroscopo settimanale fino al 27 ottobre 2024

CAPRICORNO: Per quanto riguarda l’amore, cerca di evitare conflitti ascoltando i consigli delle persone care e forse sentirai la necessità di trovare un compromesso con una persona a te cara. Mercurio, invece, ti aiuterà a risolvere vecchie situazioni e trovare nuove opportunità sul lavoro.

ACQUARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale, grazie all’influenza di Urano sarà una settimana ricca di cambiamenti. In amore avrai Venere che ti aiuterà a superare tensioni e crisi e ritrovare l’armonia mentre sul lavoro potrebbero esserci conflitti, tuttavia la chiave giusta per superarli e puntare sulle tue capacità di adattamento.

PESCI: L’oroscopo prevede una settimana di transizione, nella sfera sentimentale sarai confuso e ti sentirai indeciso e in dubbio, per questo è importante aprirti al dialogo per evitare incomprensioni. Sul lavoro, invece, sei molto più concentrato e arriveranno soddisfazioni e risultati concreti.